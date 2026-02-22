Oglas

omiljeni ručak

Kako učiniti piletinu ukusnijom: "Tajni" sastojak za sočne batake

author
N1 Info
|
22. velj. 2026. 11:54
pečena piletina
Pixabay

Piletina je jedna od mnogih omiljenih opcija za ručak ili večeru, a zahvaljujući jednom sastojku možete poboljšati njezin okus - senfu.

Oglas

Za pripremu ovog recepta potrebni su vam sljedeći sastojci:

  • Pet - šest komada pilećih bataka

  • 80 mililitara senfa,

  • Dvije žlice maslinovog ulja

  • Dva češnja češnjaka (mljevena)

  • Jedna žličica sušenog timijana

  • Jedna žličica sušenog ružmarina,

  • Pola žličice soli

  • Pola žličice svježe mljevenog papra

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. U maloj zdjeli pomiješajte senf, maslinovo ulje, češnjak, sušeni timijan, sušeni ružmarin, sol i papar, piše Klix.

Složite piletinu na lim za pečenje. Žlicom ili silikonskom četkicom premažite komade piletine pripremljenom smjesom. Pecite piletinu oko 20 minuta. Dobar tek!

PROČITAJTE VIŠE

Teme
pečena piletina piletina senf

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ