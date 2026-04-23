U povodu 15. izdanja Noći knjige, koja se održava 23. travnja, diljem Hrvatske organizira se više od tisuću programa i akcija posvećenih čitanju, knjizi i kulturi, a dio ovogodišnjih tema nadahnute su pjesmom “Pobratimstvo lica u svemiru” Tina Ujevića.
Manifestacija se svečano otvara u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Na svečanom otvorenju bit će predstavljeni najnoviji rezultati istraživanja tržišta knjiga u Hrvatskoj, kao i rezultati literarnog natječaja za učenike osnovnih i srednjih škola "Pobratimstvo lica u sveMIRu", uz izložbu strip-ilustracija Stipe Kalajžića i Dobrile Zvonarek.
Noć knjige održava se u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava te Dana hrvatske knjige, a ovogodišnje izdanje naglašava vrijednosti mira, razumijevanja, tolerancije i dijaloga, inspirirane idejom pobratimstva iz poezije Tina Ujevića.
U 267 hrvatskih mjesta i gradova ove će godine u Noći knjige sudjelovati više od 300 ustanova – od škola i vrtića, muzeja, bolnica i domova za starije do više od 180 narodnih knjižnica te brojnih antikvarijata, knjižara i nakladnika. Knjiga i čitanje slavit će se i na brodovima Jadrolinije i u vlakovima HŽ-a.
Programi manifestacije - kvizovi, igre, kreativne radionice, susreti s autorima, lutkarske predstave, književne tribine i glazbene točke - održavaju se u knjižnicama, školama, galerijama, muzejima i na otvorenom.
Između ostalog, Tehnički muzej Nikola Tesla nudi radionice, predavanja, pričaonice, razgled Teslina kabineta i poeziju u planetariju. U Šibeniku se održava utrka na plaži Banj, a u Zagrebu se čita poezija Tina Ujevića.
Ovogodišnja Noć knjige obilježava i niz značajnih obljetnica, među kojima su 170. obljetnica rođenja Nikole Tesle, 90. obljetnica smrti španjolskog autora Federica Garcíe Lorce, 45 godina od smrti Miroslava Krleže te 40 godina od smrti argentinskog pisca Jorgea Luisa Borgesa.
Dio programa Noći knjige posvećen je i prisjećanju na Tina Ujevića, krajem prošle godine obilježena je 70. obljetnica pjesnikove smrti.
U sklopu manifestacije održava se i prodajna akcija "Knjiga svima i svuda", koja traje od 23. do 30. travnja u knjižarama i internetskim trgovinama diljem Hrvatske.
Zaštitno lice Noći knjige 2026. je golub Miroslav Krileža.
Organizatori manifestacije su Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Moderna vremena – portal za knjigu i kulturu čitanja, Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA i Hrvatska udruga školskih knjižničara.
Noć knjige održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija, Udruge za zaštitu prava nakladnika – ZANA i Hrvatske gospodarske komore.
