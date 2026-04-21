"OTVARA TEMELJNA PITANJA"

Perišićev roman "Brod za Issu" dobitnik nagrade Latisana per il Nord-Es

Hina
21. tra. 2026. 14:32
Hrvatski pisac Robert Perišić osvojio je talijansku međunarodnu književnu nagradu za talijanski prijevod romana "Brod za Issu" , u prijevodu Elvire Mujičić, uz obrazloženje da, uz ostalo, otvara neka od „temeljnih pitanja naše civilizacije“.

Perišićev roman dobio je nagradu Latisana per il Nord-Est za talijanski prijevod romana pod naslovom La gatta alla fine del mondo (Mačka na kraju svijeta), u prijevodu Elvire Mujičić i izdanju kuće Bottega Errante Edizioni (2025), izvijesti je piščev hrvatski izdavač Sandorf.

Međunarodni žiri u obrazloženju ističe da Brod za Issu na književno originalan način pripovijeda o putovanju naše civilizacije, krećući se od poetskih prema filozofskim registrima, ne odričući se pritom ni humorističnih tonova.

„Na brodu koji je u 4. stoljeću prije Krista plovio iz grčke kolonije Sirakuze prema Issi, kako bi ondje osnovao novi polis, nalazili su se mladi rob, mačak Miu donesen iz Egipta, biljke poput vinove loze i maslina, ali i cjelokupna kultura – filozofska, politička, arhitektonska i umjetnička – na kojoj počiva društvo u kojem i danas živimo“, istaknuo je žiri.

„Istodobno realističan i simboličan“, Perišićev roman otvara neka od „temeljnih pitanja naše civilizacije“, koja je iznjedrila „bogatstvo prožimanja“ i „avanturu slobode“, navodi se u obrazloženju.

Međunarodna nagrada Latisana per il Nord-Est osnovana je 1994. godine i primarno je usmjerena na književnost sjeveroistočne Italije, ali u konkurenciju uključuje i prijevode s područja Slovenije, Austrije i Hrvatske te djela povezana s Jadranom. Uz Perišića, u finalu su bili i talijanski autori Elisa Menon i Fabrizio Bozzetti.

Ovo priznanje potvrđuje međunarodni uspjeh Perišićeva romana, koji je preveden i objavljen u brojnim zemljama, uključujući SAD, Meksiko, Italiju i Egipat. Perišić se i ranije afirmirao na međunarodnoj sceni romanima Naš čovjek na terenu i Područje bez signala, a njegova djela prevedena su na petnaestak jezika.

Roman Brod za Issu u Hrvatskoj je doživio pet izdanja, prodan je u tisućama primjeraka te se i dalje nalazi među najčitanijim i najposuđivanijim naslovima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

