EXIT se vraća u Novi Sad

"Izbori tada nisu bili ni raspisani, najavljivalo se gašenje posljednjih neovisnih medija, a moj rođeni brat i dalje je bio u pritvoru, što je predstavljalo još jedan oblik pritiska na mene i EXIT da prestanemo podržavati studente. Ali umjesto da nas slome, svi ti pritisci samo su nas učinili odlučnijima da damo sve od sebe u ovoj presudnoj borbi za našu zemlju. Danas se EXIT vraća kući, a studenti su pokazali da nema sile jače od naroda odlučnog živjeti u slobodi!"