nakon pobjede studenata
EXIT se vraća u Novi Sad
EXIT je na svojem profilu na Instagramu potvrdio da se festival vraća kući.
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U objavi na društvenoj mreži Instagram organizatori EXIT festivala najavili su svoj povratak sljedeće godine.
"Nakon tri dana proslave ove povijesne pobjede, u pravom srpskom stilu, s ogromnim uzbuđenjem možemo potvrditi: EXIT SE VRAĆA KUĆI!
Uvijek smo govorili da će se EXIT vratiti kada se sloboda vrati u našu zemlju – a zahvaljujući hrabrosti, odlučnosti i nevjerojatnoj ustrajnosti srpskih studenata, taj je trenutak napokon stigao!
Prvotno smo planirali povratak 2028. godine jer je za veliki povratak kakav zamišljamo potrebno najmanje 18 mjeseci priprema.
Ali obasuli ste nas tolikom ljubavlju!
Tisuće divnih e-mailova, poruka, komentara i ogromna pozornost medija jasno su nam pokazali jedno: jednostavno ne možete toliko dugo čekati, a ne možemo ni mi!
Zato ćemo se, iako je veliki povratak EXIT-a planiran za 2028. godinu, već sljedećeg srpnja ponovno okupiti na Tvrđavi kako bismo proslavili SLOBODU, JEDINSTVO i LJUBAV uz posebno EXIT iskustvo, o kojem ćemo uskoro otkriti više detalja! Čuli smo vaš poziv. I vraćamo se kući", napisali su u objavi.
Podsjetimo, EXIT je prošle godine, zbog podrške studentima, bio prisiljen obustaviti održavanje festivala u Srbiji uslijed političkih, sigurnosnih i financijskih pritisaka.
"Kada smo u srpnju, u danima kada se EXIT tradicionalno trebao održati, na Tvrđavi zajedno sa studentima izvjesili transparente 'STUDENTI POBJEĐUJU' i 'DOGODINE NA TVRĐAVI', svim smo srcem vjerovali da sloboda dolazi. Ali nitko od nas nije znao hoće li stići dovoljno brzo da te riječi već sljedeće godine postanu stvarnost", poručio je Dušan Kovačević, osnivač i direktor EXIT festivala, te dodao:
"Izbori tada nisu bili ni raspisani, najavljivalo se gašenje posljednjih neovisnih medija, a moj rođeni brat i dalje je bio u pritvoru, što je predstavljalo još jedan oblik pritiska na mene i EXIT da prestanemo podržavati studente. Ali umjesto da nas slome, svi ti pritisci samo su nas učinili odlučnijima da damo sve od sebe u ovoj presudnoj borbi za našu zemlju. Danas se EXIT vraća kući, a studenti su pokazali da nema sile jače od naroda odlučnog živjeti u slobodi!"
EXIT je bio jedini veliki festival koji je prošle godine podržao studentske prosvjede. Na zasad posljednjem izdanju nastupili su brojni domaći izvođači koji su se našli na crnim listama nakon što su podržali studente, dok je talijanska pjevačica Gala, autorica prosvjedne himne "Freed from Desire", zajedno sa studentima otvorila festival na glavnoj pozornici.
Nakon godine u kojoj je EXIT, trostruki dobitnik nagrade za najbolji europski festival, koji je srpskom gospodarstvu donio više od 300 milijuna eura, svoju energiju prenio diljem svijeta, uključujući i prvi pravi festival održan uz piramide u Gizi, došlo je vrijeme za povratak ondje gdje je sve počelo.
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