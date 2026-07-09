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sele u svijet

Novi Sad ostao bez festivala Exit: "Kapije slobode u ovoj zemlji trenutno su zatvorene"

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Hina
|
09. srp. 2026. 17:39
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Exit festival. Photo: Milan Maricic/ATAImages07, jul, 2025, Novi Sad - Uoci pocetka nasupa drugog dana 25. Exit festivala na Petrovaradinskoj tvrdjavi. Photo: Milan Maricic/ATAImages Photo: Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL
Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

Organizatori novosadskog glazbenog festivala Exit priopćili su u četvrtak da je ta manifestacija de facto zabranjena u Srbiji zbog potpore studentskim prosvjedima.

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Na dan kada je prethodnih 26 godina počinjao Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, organizatori su istaknuli da ove godine nema festivalske atmosfere po kojoj su Novi Sad i Srbija bili prepoznatljivi u svijetu.

Exit ne počinje "jer su kapije slobode u ovoj zemlji trenutno zatvorene", stoji u priopćenju. Festival će se ponovno održavati na Petrovaradinskoj tvrđavi "kada svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju".

Organizatori tvrde da je festival, nakon što je javno podupro višemjesečne studentske prosvjede, ostao bez javnog sufinanciranja na republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini.

Exit je prošle godine, na jubilarnom 25. izdanju, najavio da će to biti posljednji festival "u ovakvoj Srbiji" jer ne pristaje na pritiske zbog potpore studentima.

Osnovan 2000. iz studentskog pokreta koji je sudjelovao u prosvjedima protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića, Exit je u više od dva desetljeća prerastao u jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja godišnje.

Organizatori su naveli da će se Exit ove godine održavati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat.

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