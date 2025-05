Jazz stiže na male ekrane: Oh! Jazz i United Group donose ekskluzivni glazbeni sadržaj u regiju

Oh! Jazz (ohjazz.tv) je visokokvalitetna ekskluzivna platforma za audiovizualni sadržaj na zahtjev koja povezuje glazbenike, jazz klubove i publiku diljem svijeta. Pretplatnici imaju pristup pažljivo odabranom katalogu koji se redovito nadopunjuje tjednim koncertima različitih stilova i utjecaja. Do sada je Oh! Jazz izgradio snažnu zajednicu kroz partnerstvo s 11 legendarnih jazz klubova u gradovima s bogatom jazz tradicijom, a više od 1.300 glazbenika nastupilo je na 270 koncerata koje je platforma zabilježila i prenijela gledateljima diljem svijeta.