Kraj ere: MTV je bio portal u drugi svemir jednoj generaciji

A tu su i ti veliki trenuci. Poput onoga kada su se Madonna i Britney poljubile. Kada je Miley Cyrus gola sjedila na svojoj kugli za rušenje i srušila sve oko sebe. Ili kada su Beavis i Butt-Head pokazali kako se nositi sa svijetom. Nažalost, ti su trenuci također dokazali da se na pop-pjesmama ne može izgraditi bolji svijet. Pa čak ni funkcionalna televizijska postaja.