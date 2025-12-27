Oglas

Kraj ere: MTV je bio portal u drugi svemir jednoj generaciji

27. pro. 2025. 18:54
31. prosinca označava kraj glazbenih spotova: MTV je izgubio bitku s YouTubeom, TikTokom i streaming servisima, a nijedna mlada osoba više se ne sjeća koliko je taj kanal nekoć bio utjecajan.

Izgubio bitku protiv Youtube i TikToka

Sve ima svoje vrijeme i svoj završetak. Rolling Stonesi upravo su otkazali stadionsku turneju planiranu za 2026. godinu jer, iako Keith Richards može preživjeti basnoslovne količine droge, njegovi rifovi više se ne mogu boriti protiv artritisa.

Jednako je logično da će MTV nakon 31. prosinca prestati prikazivati glazbene spotove – glazbeni televizijski kanal jednostavno ne može konkurirati YouTubeu i TikToku.

Već danas svatko mlađi od 40 godina zna o MTV-ju otprilike koliko i o teletekstu. Za ljude u dobi Mortena Harketa (66), Janet Jackson (59) ili Eminema (53), ta je kratica označavala povijesnu prekretnicu – riječ koja dobro zvuči ako se želiš praviti da je tvoja vlastita mladost bila prožeta duhom vremena.

MTV je bio suprotnost svemu što je su televizije diljem Europe dotad radile s pop-glazbom. Nije bilo pjevnih top-lista, vječito nasmijanih voditelja niti je on služio za tek puko popunjavanje obiteljske subotnje večeri.

U pauzama - objašnjenja ovdašnjeg rata

Umjesto toga – spotovi koji nisu uvijek bili potpuno jasni, ali čija se važnost odmah osjećala. Između su se ubacivali informativni prilozi koji su objašnjavali i Domovinski rat.

No to je bila samo glazura na torti. Prava srž bili su spotovi koji su bili dotad neviđeni, ludi i koštali milijune. Bili su hiperproducirani, pretjerani, preestetizirani i namjerno provokativni.

Za tinejdžera u Virovitici ili Kaštel Novom to je bilo oslobođenje. Napokon nešto za što su roditelji pouzdano mislili da je glupo, što nisu shvaćali. Napokon stilovi i pokreti koje se moglo kopirati. Nije bilo kategorizacije, nije bilo međugeneracijskog dijaloga. Dođeš kući, uključiš MTV, pretrpiš loše pjesme jer znaš: prije ili kasnije doći će nešto dobro

Naravno, to je nostalgično idealiziranje. Ali barem je postojalo nešto što se moglo idealizirati. Nešto veće od mjesta na kojem si bio prisiljen živjeti, a ipak nešto što je još uvijek stalo u tvoju sobu.

Veliki trenuci i gradnja boljeg svijeta

A tu su i ti veliki trenuci. Poput onoga kada su se Madonna i Britney poljubile. Kada je Miley Cyrus gola sjedila na svojoj kugli za rušenje i srušila sve oko sebe. Ili kada su Beavis i Butt-Head pokazali kako se nositi sa svijetom. Nažalost, ti su trenuci također dokazali da se na pop-pjesmama ne može izgraditi bolji svijet. Pa čak ni funkcionalna televizijska postaja.

MTV nije umro zato što nitko više ne voli glazbene spotove. MTV je umro zato što su spotovi izgubili svoju svrhu. Nekada su bili ulaznice u neki drugi svijet. Danas su dostupni u svakom trenutku, posvuda – njima upravljaju algoritmi, a ne DJ-evi.

Djeci MTV ne treba. Imaju YouTube, TikTok i streaming servise. I, što je najvažnije, više uopće nemaju televizor. Možda najvažnija poruka koja je ostala iza MTV-ja nije estetska, nego etička. Fiona Apple jednom je na pozornici MTV-ja, na jednoj od silnih dodjela MTV nagrada, rekla:


„Ovaj svijet je s*anje i ne biste trebali živjeti svoj život prema onome što mi (MTV zvijezde) mislimo da je cool, što nosimo i što govorimo" - rečenica koja je ostarjela bolje od cijele televizijske mreže, piše Welt.

