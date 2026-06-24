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Miljenku Jergoviću uručena Međunarodna nagrada za književnost "Aleksandar Tišma"
Bosanskohercegovačkom i hrvatskom književniku i novinaru Miljenku Jergoviću u srijedu je u Matici srpskoj u Novom Sadu svečano uručena četvrta Međunarodna nagrada za književnost „Aleksandar Tišma“, koja mu je dodijeljena za cjelokupni književni opus, priopćeno je iz Zaklade "Aleksandar Tišma"..
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Odluku o ovogodišnjem laureatu donio je međunarodni žiri sastavljen od uglednih europskih pisaca i kritičara, kojim je predsjedala Ilma Rakusa, a činili su ga i László Márton, Karl-Markus Gauß, Vladislava Gordić Petković i Mathias Énard.
Nagradu je Jergoviću uručila predsjednica žirija Ilma Rakuza, istaknuvši u obrazloženju kako autor spada u međunarodno najpriznatije suvremene pisce s prostora bivše Jugoslavije.
Rakusa je naglasila kako mir, tolerancija i razumijevanje suštinski definiraju Jergovićev stav i karakteriziraju njegovo djelo. "Iako se u brojnim knjigama – od zbirke priča „Sarajevski Marlboro“ (1994.) do naslova „Trojica za Kartal“ (2022.) – bavi ratom, on je u njegovu pisanju prije okvir nego tema", kazala je.
Istaknula je Jergovićev izvanredan dar zapažanja, sjajno poznavanje ljudske psihe te oštru kritičku odgovornost kojom u svojim novinarskim kolumnama reagira na fašističke, rasističke i ultranacionalističke tendencije.
Prilikom preuzimanja priznanja, Miljenko Jergović istaknuo je kako je neobično primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojega je poznavao. Prisjetio se njihova prvog susreta u švicarskom Solothurnu 2000. godine, gdje su pred publikom vodili dijalog o pomirenju, te otkrića pisma u kojem je Tišma nedugo nakon toga službeno predložio organizaciju njegove književne večeri u Novom Sadu.
Opisujući Tišmu kao svojeg velikog pisca koji je druge ljude shvaćao ozbiljno, Jergović je naglasio da on nije pripadao stadu sentimentalnih miritelja, već je "držao do onoga što čovjek jest po vlastitom izboru, a ne po rođenju", nastojeći djelovati tako da ljudi ne postanu žrtve.
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