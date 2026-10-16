Mladi odlično prihvatili Kulturnu iskaznicu: Potrošeno već 280.000 eura

"Veseli nas što je Kulturnu iskaznicu aktiviralo već 10.000 mladih, čime je potvrđen interes za projekt kojim cijelu jednu generaciju nastojimo približiti kulturi i potaknuti na aktivnije sudjelovanje u kulturnom životu. Iznos od 100 eura prilika je da osamnaestogodišnjaci samostalno odaberu sadržaje koje žele istražiti, otkriju nove interese i razvijaju kulturne navike koje će ih pratiti i u budućnosti", istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.