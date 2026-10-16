10000 AKTIVNIH KORISNIKA
Mladi odlično prihvatili Kulturnu iskaznicu: Potrošeno već 280.000 eura
Kulturnu iskaznicu (Kooltura) dosad je aktiviralo 10.000 osamnaestogodišnjaka, a ostvareno je više od 10.500 transakcija ukupne vrijednosti 280.000 eura za kulturne i medijske sadržaje, priopćilo je u petak Ministarstvo kulture i medija.
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U nepunih pet mjeseci od početka provedbe pilot-projekta Kulturne iskaznicekorisnici najveći interes pokazuju za knjige i kino, a od jeseni iskaznicom mogu kupovati i gramofonske ploče.
Iskaznica mladima koji tijekom 2026. navršavaju 18 godina omogućuje korištenje 100 eura za kupnju knjiga, ulaznica za muzeje, kazališta, kino, koncerte i druge odabrane kulturne sadržaje.
Interliber - dodatna prilika
Mreža pružatelja kulturnih usluga kontinuirano se širi, čime osamnaestogodišnjacima postaje dostupno sve više sadržaja koje mogu odabrati u skladu sa svojim interesima, navodi Ministarstvo kulture i medija.
"Veseli nas što je Kulturnu iskaznicu aktiviralo već 10.000 mladih, čime je potvrđen interes za projekt kojim cijelu jednu generaciju nastojimo približiti kulturi i potaknuti na aktivnije sudjelovanje u kulturnom životu. Iznos od 100 eura prilika je da osamnaestogodišnjaci samostalno odaberu sadržaje koje žele istražiti, otkriju nove interese i razvijaju kulturne navike koje će ih pratiti i u budućnosti", istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Dodala je da će Interliber, koji se održava od 10. do 15. studenoga, biti dodatna prilika za kupnju knjiga te da pozitivne reakcije korisnika i sve veći broj pružatelja kulturnih usluga potvrđuju važnost projekta. Pozvala je mlade koji još nisu aktivirali Kulturnu iskaznicu da to učine.
Što je kulturna iskaznica
Kooltura - Kulturna iskaznica sustav je Ministarstva kulture i medija RH uveden radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, stvaranja kulturnih navika poticanjem sudjelovanja mladih u kulturnim događanjima, jačanja postojećih kulturnih potreba i osnaživanja komunikacije između stvaratelja kulturnih sadržaja i mlade publike.
Služi namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava elektroničkim ili fizičkim putem, isključivo kod odobrenih pružatelja kulturnih sadržaja i za odabrane proizvode.
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