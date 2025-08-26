Najavljena nova sezona Gradskog kazališta lutaka Rijeka

U Gradskom kazalištu lutaka Rijeka u utorak je najavljena nova kazališna sezona, u kojoj gledatelje očekuju tri nove predstave za publiku svih uzrasta, a geslo nove sezone je „Lutkarsko kazalište - Kuća jezika djetinjstva“ te je inspirirano izrekom Luke Paljetka.
Ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Magdalena Lupi Alvir kazala je kako vjeruje da će nova sezona gledatelje potaknuti na maštanje i podsjetiti na moć zajedničkog doživljaja kazališta te dodala da se u novoj sezoni slave dva velika jubileja, 65 godina postojanja tog kazališta i 30-ta Revija lutkarskih kazališta u Rijeci.
U premijernom programu najavljene su tri nove predstave za publiku svih uzrasta: 25. rujna bit će premijera predstave „Optuženi vuk“ Žarka Petana, za veljaču iduće godine najavljeni su „Miševi i mačke naglavačke“ Luka Paljetka, a za lipanj „Bobi i barčica“ Anje Štefan.
Publiku očekuju i naslovi iz repriznog programa, od predstava prilagođenih najmlađima, poput „Gdje su nestale čarapice?“, preko bajki i autorskih projekata kao što su „Pčelica Maja“, „Tri praščića“, „Ježeva kućica“, „Sretna kućica“, „Zeko i potočić“ i “Božićna priča”, do lutkarskih avantura poput „Moj prijatelj Mraz“, „Avanture maloga Juju“ i „Palačinka mog života.“
Novu sezonu zaokružit će izvedbe klasičnih bajki u novom ruhu: „Ivica i Marica“, „Pipi Duga Čarapa“ te „Izgubljena priča: Ivica i Marica.“
Na 30. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci će od 3. do 11. studenog biti prikazano 14 predstava iz šest zemalja Europe i SAD-a, najavila je Magdalena Lupi Alvir.
Čestitka gradonačelnice
Dodala je da je predstava ” Zeko i potočić” na programu već 27. kolovoza te da od početka rujna, zahvaljujući Gradu Rijeci, publiku dočekuje novi sustav klimatizacije i ventilacije.
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić čestitala je lutkarima na obljetnicama i kazala da je tijekom 65 godina kazalište ispričalo nebrojene priče, oblikovalo generacije malih gledatelja i postalo važan kulturni simbol Rijeke, prepoznat i nagrađivan diljem zemlje i inozemstva.
Prema podacima iz kazališta, tim Gradskog kazališta lutaka Rijeka je u prošloj sezoni izveo 338 predstava i programa, za 31.257 gledatelja.
Organizirana su dva festivala, Tobogan i Revija lutkarskih kazališta, održane tri premijere te je osvojeno 15 nagrada struke i publike.
Nagrađivane su predstave „Bonboniera Variete!,“ „Oh la la“ i „Avanture maloga Juju,“ a pojedinačne nagrade osvojili su glumci Petra Šarac i Zlatko Vicić te kreatorica lutaka Luči Vidanović. Iz kazališta je otišao je glumac Damir Orlić, iz Pule stigao glumac Lino Brozić, a na scenu se vraća svečani zastor autora Voje Radoičića.
