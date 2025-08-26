Najavljena nova sezona Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Magdalena Lupi Alvir kazala je kako vjeruje da će nova sezona gledatelje potaknuti na maštanje i podsjetiti na moć zajedničkog doživljaja kazališta te dodala da se u novoj sezoni slave dva velika jubileja, 65 godina postojanja tog kazališta i 30-ta Revija lutkarskih kazališta u Rijeci.