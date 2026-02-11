Najavljena velika Međunarodna karnevalska povorka: 11.000 maškara dolazi u Rijeku

U velikoj Međunarodnoj karnevalskoj povorci Riječkog karnevala, svoje će maske i alegorijska kola sljedeće nedjelje predstaviti oko 11.000 maškara u 100 maskiranih grupa iz Hrvatske i inozemstva, najavljeno je na konferenciji za novinare.
„Budi što želiš! Dođi na Riječki karneval!“ poručeno je uz srijedu na konferenciji za novinare na Botelu Marina u riječkoj luci, na kojoj su program završnice ovogodišnjeg Karnevala predstavili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa, meštar Sandi, kraljica Riječkog karnevala Pia Vujović i organizatori događanja.
Gradonačelnica Iva Rinčić naglasila je kako su tri tjedna maškaranog ludila bili prilika za isticanje snage zajedništva, duha i mašte koji oblikuju grad. Dodala je kako je Karneval više od manifestacije, način razmišljanja i življenja te jedinstveni spoj tradicije i zajedništva svih generacija.
Zahvalila je svima koji sudjeluju u organizaciji, građanima, karnevalskim udrugama, volonterima, Turističkoj zajednici, službama, partnerima i sponzorima, čiji trud, energija i entuzijazam omogućuju da Rijeka i ove godine postane velika karnevalska pozornica.
Velika „maškarana“ povorka će se 15. veljače kretati trasom Ulica Ivana Zajca - Ribarska ulica - Jelačićev trg - Scarpina ulica – ulaz na pješačku zonu Korzo – Trg Republike Hrvatske - Jadranski trg – Zadarska ulica – Riva. Uoči i tijekom povorke bit će zabranjeno prometovanje svim vozilima na području užeg središta Rijeke.
Duž trase bit će pet pozornica sa razglasom, s kojih će voditelji najavljivati prolazak maskiranih grupa - na Jelačićevu trgu, u Scarpinoj ulici, na Korzu, Trgu Republike Hrvatske i Jadranskom trgu.
Osim na veliku maškaranu povorku, svi su pozvani i na druga zabavna i humanitarna događanja tijekom petka i vikenda - Retro Čiket, Pidžama i Gala Party, Humanitarnu maškaranu jotu i ostale programe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
