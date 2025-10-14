Sajam knjiga u Frankfurtu službeno se otvara bez dobitnika Nobelove nagrade

Sajam knjiga u Frankfurtu, najveći svjetski sajam knjiga, bit će otvoren u tome zapadnonjemačkom gradu, ali bez ovogodišjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Lászlóa Krasznahorkaija.
Prije svečanog otvorenja koje je predviđeno za poslijepodne, jutros je zakazana konferencija za novinare, nažalost bez novookrunjenog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Lászlóa Krasznahorkaija, koji je svoje pojavljivanje morao otkazati u kratkome roku kao razlog navevši zdravstvene razloge.
Umjesto njega bi, kao književna govornica na konferenciji za novinare trebala sudjelovati njemačka autorica Nora Haddada ("Such Sweet Sorrow").
Usto se očekuje da predstavnici književne industrije na događaju za novinare iznesu svoje dojmove o situaciji u izdavačkim kućama i knjižarama, kao i o nadolazećih pet dana sajma.
U srijedu i četvrtak sajam je rezerviran za posjetitelje iz književnih krugova, a od petka nadalje sajam će moći posjetiti i čitateljska publika.
Organizatori su najavili da će ove godine na sajmu sudjelovati više od 1000 autora, kao i izlagači iz 92 zemlje, a počasni gost ovogodišnjega sajma su Filipini. Frankfurtski sajam knjiga završava u nedjelju dodjelom Mirovne nagrade jemačke knjižarske udruge povjesničaru Karlu Schlögelu.
