Sajam knjiga u Frankfurtu službeno se otvara bez dobitnika Nobelove nagrade

Prije svečanog otvorenja koje je predviđeno za poslijepodne, jutros je zakazana konferencija za novinare, nažalost bez novookrunjenog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Lászlóa Krasznahorkaija, koji je svoje pojavljivanje morao otkazati u kratkome roku kao razlog navevši zdravstvene razloge.