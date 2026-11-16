Trešnja donosi božićnu detektivsku komediju "Tko je ukrao poklone?"

Radnja predstave smještena je u internat u kojem su igračke gotovo zabranjene, slatkiši se čuvaju pod ključem, a sve se odvija po strogim pravilima, navode iz Trešnje u ponedjeljak u priopćenju. No, na Badnju večer nestaju božićni pokloni, a istragu preuzima iskusna inspektorica Božićne policije Nikolina Mraz.