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premijera 27. studenoga

Trešnja donosi božićnu detektivsku komediju "Tko je ukrao poklone?"

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Hina
|
16. stu. 2026. 12:51
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04.09.2022., Zagreb - Kazaliste Tresnja prikazuje dobro znane kazalisne predstave za djecu. Photo: Lovro Domitrovic/PIXSELL
Lovro Domitrovic/PIXSELL

Nova predstava Gradskog kazališta Trešnja "Tko je ukrao poklone?", božićna detektivska komedija autorice Ane Perković i redateljice Anje Maksić Japundžić, koja kroz humor i detektivsku zagonetku progovara o prijateljstvu i dobroti, premijerno će biti izvedena 27. studenoga.

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Radnja predstave smještena je u internat u kojem su igračke gotovo zabranjene, slatkiši se čuvaju pod ključem, a sve se odvija po strogim pravilima, navode iz Trešnje u ponedjeljak u priopćenju. No, na Badnju večer nestaju božićni pokloni, a istragu preuzima iskusna inspektorica Božićne policije Nikolina Mraz.

Među osumnjičenicima su nestašni Mali Mrga, kojemu svaka nepodopština zvuči kao sjajna ideja, Štedimir Novčić, dječak koji igračke čuva kao buduće kolekcionarske primjerke te neumoljiva ravnateljica Bara Rogović, koja bi najradije zabranila svaku igru, smijeh i veselje.

Kroz duhovitu istragu, neočekivane obrate, glazbu i mnogo smijeha, predstava podsjeća da blagdane ne čine najveći i najskuplji pokloni, već prijateljstvo, dobrota i ljudi s kojima dijelimo radost, naglašavaju iz Trešnje.

Tekst predstave odabran je među dvadeset prijavljenih na Natječaju za autorski dramski tekst za božićnu predstavu u sezoni 2026./2027., kojim Trešnja želi potaknuti nastanak novih dramskih tekstova za djecu i obitelji te otvoriti prostor mladim autorima i novim kazališnim glasovima.

Scenografiju potpisuje Andrea Lipej, kostimografiju Dženisa Pecotić, glazbu Marko Levanić, a oblikovanje rasvjete Petar Strmečki.

U predstavi glume Ana Vučak Veljača kao inspektorica Nikolina Mraz, Ivana Bakarić kao ravnateljica Bara Rogović, Radovan Ruždjak kao Mali Mrga, Kruno Bakota kao Štedimir Novčić te Silvio Mumelaš kao Smotani Srećko.

Predstava će se izvoditi tijekom cijelog prosinca, a na Trešnjinu pozornicu vraća se i u nekoliko termina u siječnju.

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