Volite metal? Kraljevi avangardne drone glazbe SUNN O))) dolaze u Kino SC

Američki Sunn O))), bend koji mediji prozivaju kraljevima avangardne drone glazbe, dolaze predstaviti jedinstveno iskustvo slušanja u zagrebačko Kino SC u srijedu, 15. listopada, objavio je organizator koncerta agencija LAA.
Minimalistička i maksimalistička metal noise glazba
Kao jedan od najutjecajnijih doom/drone metal bendova svih vremena, uz ime Sunn O))) često se vežu opisi glazbenih iskustava koja slušatelja preuzmu, prožmu cijelo tijelo ili protresu do srži.
Spori tempo, distorzirane gitare, izostanak ritma i melodije, mikrofonija, buka, jedinstveni vizualni izričaj samo su neke od odlika koncerata, a Sunn O)))) na pozornici nastupaju prekriveni ogrtačima, dok prostor napune dimom i glasnom glazbom.
Osnovani u LA-u
Osnovani u LA-u 1998., Sunn O)))) su ostali sinonim za drone, doom, sludge, minimalističku, ali i maksimalističku metal noise glazbu i iznimno bučne nastupe uživo.
Uz brojne suradnje osovinu benda čine Stephen O'Malley i Greg Anderson, koji više od dva desetljeća preispituju tradicionalno poimanje glazbe. Dvojac je premostio razlike između metal, drone, suvremene glazbe i jazza ostajući vjeran principima glasnoće, težine i intenziteta zvuka.
