"kao berlusconi"

Bivši talijanski premijer: "Vidio sam Putina u Pekingu, jedva je stajao, dva čovjeka su ga pridržavala"

author
N1 Info
|
28. ruj. 2025. 16:04
Xi Jinping, Vladimir Putin
VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP / VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP

Massimo D'Alema, političar nesklon preuveličavanjima, tvrdi da mu je ruski predsjednik izgledao kao Berlusconi u zadnjim danima

"Kao Berlusconi u svojim zadnjim danima"

Već godinama se spekulira o zdravstvenom stanju Vladimira Putina. Sumnje u Parkinsonovu bolest, teorije o raku štitnjače i čak glasine o korištenju dvojnika povremeno izlaze u javnost, iako ih Kremlj redovito demantira.

Najnovije nagađanje potaknuo je bivši talijanski premijer Massimo D’Alema, koji je za Corriere della Sera ovih dana izjavio da je Putina početkom rujna na vojnoj paradi u Pekingu vidio „vidno iscrpljenog“, napomenuvši da su ga „dvije osobe cijelo vrijeme pridržavale dok je hodao“.

D’Alema tvrdi da ga je Putinovo držanje šokiralo i da mu je izgledao kao Silvio Berlusconi u svojim zadnjim danima, a Corriere upozorava da ovaj talijanski političar nije poznat po pretjerivanju tako da ljudi kojima se povjerio vjeruju onome što su čuli.

Komentari o besmrtnosti

Na istom događaju Putin je snimljen kako s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom komentira napredak biotehnologije. Govorio je o zamjeni ljudskih organa i mogućnosti besmrtnosti, što je – s obzirom na kontekst – dodatno potaknulo pitanja o njegovu stvarnom zdravstvenom stanju.

Još 2022. godine ruski istraživački portal Proekt analizirao je zapise o Putinovim službenim putovanjima te primijetio da ga gotovo uvijek prati isti tim liječnika, uključujući otorinolaringologe i onkologa. Na temelju toga se nagađalo da boluje od raka štitnjače, a Newsweek je objavio da je u travnju iste godine bio podvrgnut operaciji zbog uznapredovalog tumora.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tu je informaciju nazvao “apsurdnom“.

Osim toga, Corriere podsjeća da je u zadnje dvije godine Putin znatno smanjio broj nefiltriranih javnih nastupa: sve češće se pojavljuje putem unaprijed snimljenih i pomno montiranih videa, piše Telegram.

Zelenski: ‘Putin će uskoro umrijeti’

O Putinovu zdravlju više je puta govorio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U ožujku ove godine izjavio je da će “Putin uskoro umrijeti, i tada će rat završiti”, dok je ranije sugerirao da snimke iz Kremlja možda ne prikazuju stvarnog predsjednika, već njegova dvojnika.

Putin je javno priznao da ima problema s vidom, ali odbija nositi naočale jer mu, kako je rekao, izazivaju mučninu. Zbog toga, nagađa se, koristi govore ispisane znatno povećanim slovima.

U studenome 2024. pojavila se snimka na kojoj izgleda kao da pokušava kontrolirati drhtanje ruku, što je tada izazvalo val komentara na društvenim mrežama. Ukrajinski sigurnosni savjetnik Anton Gerašenko tada se zapitao skriva li ruski predsjednik simptome Parkinsonove bolesti.

Dva tjedna nakon toga Putin se nije pojavljivao u javnosti, što je dodatno podgrijalo sumnje.

Nije u igri samo zdravlje jednog čovjeka

Ni ovo ljeto nije prošlo bez glasina: nakon sastanka s Donaldom Trumpom na Aljasci, društvenim su se mrežama proširile snimke na kojima mu, čini se, nekontrolirano podrhtavaju noge.

Kremlj sve tvrdnje redovito odbacuje kao “zapadnu propagandu“. No izostanak transparentnosti i stroga kontrola javnih nastupa čine procjenu Putinova zdravlja gotovo nemogućom. Kako ističe Corriere della Sera, u igri nije samo zdravlje jednog čovjeka, već i politička stabilnost nuklearne sile koja vodi rat.

Massimo D'Alema biotehnologija bolest vladimir putin

