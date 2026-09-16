Gradska skupština izglasala rebalans proračuna Grada Zagreba

Pita i je li dokument rebalansa proračuna Grada Zagreba vjerodostojan, jesu li u plusu ili su u minusu? Kaže da ako su u plusu mogu imati različito mišljenje oko smanjivanja stopa poreza na dohodak, a ako su u minusu oni u HDZ-u neće više tražiti da se smanje stope poreza na dohodak radi financijske odgovornosti prema građanima Zagreba.