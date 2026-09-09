NAPAD NA KULTURU
Rusija u pozadini krvavog rata s Ukrajinom vodi još jedan: Uništila je više od 12 milijuna knjiga
"Prvi korak u likvidaciji jednog naroda jest brisanje njegova sjećanja. Uništite njegove knjige, njegovu kulturu, njegovu povijest", rekao je povjesničar Milan Hübl u Kunderinoj "Knjizi smijeha i zaborava".
Dakle, da biste uništili čovjeka, prvo uništite njegovu kulturu. I ta ideja nije ni nova ni osobito jedinstvena.
Upravo je ona potaknula donošenje Haške konvencije 1954. godine, čiji je cilj zaštita kulturne baštine tijekom oružanih sukoba, nakon što je nacistički režim spalio i uništio nebrojena umjetnička djela pokušavajući "osloboditi" Europu onoga što je smatrao "degeneriranom umjetnošću".
Kulturno uništavanje, međutim, poprimilo je nove razmjere tijekom ruskog rata protiv Ukrajine. Samo u kolovozu, prema BBC-ju, u ruskim napadima na tiskare i izdavačke kuće uništeno je više od 12 milijuna knjiga, kao i deset posto školskih udžbenika u zemlji, prenosi Kyiv Independent.
Prema ukrajinskim medijima, više od trećine svih knjiga tiskanih ove godine pretvoreno je u prah.
Ukrajinski tiskari ipak ne odustaju. Na društvenim mrežama sve su češći njihovi pozivi građanima da kupuju knjige izdavača koji su bili mete napada, a, kao što je često slučaj kada je njihova kultura ugrožena, brojni Ukrajinci odazvali su se tim pozivima.
Uostalom, ovo je daleko od prvog pokušaja Ukrajinaca da svoju umjetnost, kulturu i jezik zaštite od moskovskog ugnjetavanja.
Još u 19. stoljeću, kada je područje današnje Ukrajine uglavnom bilo podijeljeno između Habsburškog i Ruskog Carstva, vlasti su već shvatile da je jedan od načina slabljenja ukrajinskih pokreta za neovisnost gušenje njihove kulturne produkcije.
"Emski ukaz"
Ruski carski ministar unutarnjih poslova Pjotr Valujev 1863. godine zabranio je upotrebu ukrajinskog jezika u obrazovnim i vjerskim publikacijama.
Otprilike 13 godina poslije, nakon "posebne konferencije za sprječavanje ukrajinofilske propagande", car Aleksandar II. uveo je potpunu zabranu objavljivanja publikacija na ukrajinskom jeziku. "Emski ukaz", iako je predstavljao gotovo smrtonosan udarac lokalnoj kulturi, ipak nije uspio potpuno zaustaviti krijumčarenje ukrajinskih knjiga diljem Carstva.
Kasnije, nakon ruskih revolucija i stvaranja sovjetske države, cijela generacija ukrajinskih književnika i intelektualaca bila je pogubljena ili deportirana, a njihova su djela uništavana.
Les Kurbas, Valerjan Pidmogiljni i Mikola Zerov, koji su danas poznati kao pripadnici "Strijeljane renesanse", pogubljeni su istoga dana u šumi u ruskoj Kareliji, zajedno sa stotinama drugih zatvorenika iz logora Solovki.
Nakon te operacije, od 259 ukrajinskih autora čija su djela bila objavljivana 1930. godine, samo ih je tridesetak moglo nastaviti pisati.
Za vrijeme vladavine Leonida Brežnjeva represija je poprimila manje spektakularan oblik od tih masovnih pogubljenja, ali je bila jednako sustavna.
Pokrenuta je kampanja rusifikacije, osobito na istoku i jugu zemlje, u sklopu koje su škole bile prisiljene održavati nastavu isključivo na ruskom jeziku, dok su povijesne knjige usredotočene na ukrajinsku neovisnost bile zabranjene.
Uhićenja i deportacije
Sovjetske knjižnice imale su posebne arhive za "nacionalistička" djela, koja su držana podalje od očiju javnosti i zamjenjivana knjigama koje je odobrio Kremlj.
Autori koji su se protivili takvoj represiji, poput Vasila Stusa ili Ivana Dzjube, početkom 1970-ih bili su uhićeni i deportirani. Pjesnik Stus preminuo je u noći s 3. na 4. rujna 1985., samo šest godina prije neovisnosti zemlje koju je toliko volio, u sibirskom logoru Perm-36.
Ni Brežnjev, ni Staljin, ni Aleksandar II. ne mogu tvrditi da su u nekoliko tjedana uništili nekoliko milijuna knjiga.
Iako su razmjeri i intenzitet današnjeg uništavanja bez presedana, spremnost Moskve da pod svaku cijenu uništi ukrajinsku kulturu očito nije ništa novo.
Gotovo 2000 škola na okupiranim područjima Ukrajine, koje pohađa više od 580.000 djece, danas u potpunosti radi prema ruskim nastavnim programima. Od prosinca 2025. ukrajinski je jezik u potpunosti uklonjen kao nastavni predmet u skladu s ruskim saveznim obrazovnim standardima, dok novi modul pod nazivom "Povijest regije" toj djeci govori da je zemlja na kojoj žive oduvijek bila ruska.
To je ponovno Valujevljeva zabrana i Brežnjevljeva rusificirana učionica.
Suočena s tehnološkim napretkom koji Rusiji omogućuje postizanje takvih razmjera uništenja, kulturna otpornost čini se jedinim razumnim odgovorom, koliko god on emocionalno bio iscrpljujući.
Putin čini što drugi nisu uspjeli
I Rusko Carstvo i Sovjetski Savez vjerovali su da mogu uništiti ukrajinski identitet donošenjem zakona ili deportiranjem ljudi u Gulag. Simbol njihova neuspjeha postalo je podizanje plavo-žute zastave na zgradi Gradskog vijeća Kijeva u srpnju 1990. godine.
Rusija danas balističkim projektilima pokušava postići ono što njezini prethodnici nisu uspjeli ostvariti zakonskom represijom i deportacijama.
"Moramo osigurati da Moskva spaljivanjem ukrajinskih knjiga samo podsjeti svijet na to koliko su one vrijedne", navodi Kyiv Independent.
Očuvanje ukrajinske povijesti znači govoriti o tim neumornim napadima, kupovati ukrajinske knjige i čitati o sudbinama Vasila Stusa ili Valerjana Pidmogiljnog. Iako se takvi postupci mogu činiti malima, oni će pomoći da ni sjećanje ni ukrajinski narod ne budu, kako je Hübl strahovao u Kunderinu djelu, "likvidirani".
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