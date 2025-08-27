Werneru Herzogu u Veneciji dodijeljen Zlatni lav za životno djelo

Njemački redatelj Werner Herzog primio je u srijedu na otvaranju Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji Zlatnog lava za životno djelo.
Ovo je 82. izdanje venecijanskog filmskog festivala koji se održava od 27. kolovoza do 6. rujna. Nagradu je 82-godišnjem Werneru Herzogu predao kultni holivudski redatelj Francis Ford Coppola.
"Moramo slaviti činjenicu da netko poput njega zaista postoji", rekao je Coppola.
Dvojica redatelja hodali su ruku pod ruku crvenim tepihom ispred Palazzo del Cinema na Lungomareu u Marconi, na otočiću Lido, a Herzog je pridržavao svog starijeg kolegu koji je nedavno operirao srce.
Direktor festivala Alberto Barbera opisao je Herzoga kao velikog inovatora nove njemačke kinematografije, nabrajajući njegove filmove "Znakovi života", "Nosferatu vampir", "Aguirre, Božji gnjev, "Woyzeck", "Fitzcarraldo", "Zločesti poručnik: Pristanište New Orleans" i "Grizzly Man".
Herzog je zahvalio organizatorima zbog iskazane časti. Kao što je uobičajeno, na festivalu su se okupile brojne zvijezde, uključujući Cate Blanchett, Adama Sandlera i Tildu Swinton.
Venecijanski filmski festival otvoren je filmom "La Grazia" talijanskog redatelja Paola Sorrentina koji se natječe s 20 ostalih filmova za prestižnu nagradu Zlatnog lava.
Osude zbog dolaska Gal Gadot
Na čelu žirija se nalazi američki redatelj Alexander Payne.
Prije otvaranja festivala propalestinski aktivisti su se okupili na crvenom tepihu u znak prosvjeda protiv Izraela zbog rata u Gazi. Tražili su od organizatora da uskrate pozivnicu izraelskoj glumici Gal Gadot čiji je film "In the Hands of Dante" najavljen na Mostri.
Gadot je služila u Izraelskim obrambenim snagama (IDF) kao vojna fizioterapeutkinja niz godina, uključujući i tijekom izraelske invazije na Libanon 2006. Tijekom sada već skoro dvogodišnjeg genocida nad Palestincima u Gazi, glasno je podržavala IDF i Izrael.
