Palestinska ministrica u Hrvatskoj pričala o "humanitarnoj situaciji, proizašloj iz izraelske politike genocida"

S hrvatske strane, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ponovno je potvrdio dosljedno stajalište Hrvatske u podršci pravu palestinskog naroda na samoodređenje i ostvarenje rješenja s dvjema državama. Istaknuo je da Hrvatska djeluje zajedno s europskim partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni prekid vatre i omogućio hitan ulazak humanitarne pomoći za ublažavanje krize, te ponovio da je Hrvatska predana ostvarivanju rješenja s dvjema državama putem pregovora, kao jedinog puta prema trajnoj sigurnosti i stabilnosti.