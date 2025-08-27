Palestinska ministrica u Hrvatskoj pričala o "humanitarnoj situaciji, proizašloj iz izraelske politike genocida"

Na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, palestinska ministrica vanjskih poslova i iseljenika dr. Varsen Aghabekian Shahin održala je izlaganje pred veleposlanicima, konzulima i članovima hrvatskog diplomatskog zbora, kao i pred određenim brojem dužnosnika Ministarstva obrane.
U svom obraćanju, Varsen Aghabekian Shahin iznijela je najnovije informacije o izraelskoj agresiji na Pojas Gaze te o kontinuiranim kršenjima koja provode okupacijske snage i doseljenici na Zapadnoj obali i u Jeruzalemu, kao i o njihovim posljedicama na stanje u regiji Bliskog istoka.
Ministrica je naglasila da je teška humanitarna situacija, proizašla iz izraelske politike genocida i izgladnjivanja, dosegnula dosad nezapamćenu katastrofalnu razinu u suvremenoj povijesti. Objasnila je kako okupacija vodi rat protiv triju sastavnica palestinske države – geografije, demografije i nacionalnih institucija – s ciljem potpunog urušavanja izgleda za rješenje u vidu dviju država.
Ukazala je da se to provodi pokušajima ponovne okupacije Gaze, širenjem naselja, oduzimanjem zemlje, provođenjem terora doseljenika uz zaštitu okupacijske vojske te zadržavanjem poreznih prihoda – sve u funkciji vizije „Velikog Izraela“ koju zagovaraju ekstremistički ministri.
Ministrica Shahin posebno je istaknula nužnost poštivanja međunarodnog prava i okončanja dvostrukih standarda koji ugrožavaju vjerodostojnost međunarodnog sustava zasnovanog na vladavini prava. Pozvala je Vladu Republike Hrvatske da preuzme svoje pravne i moralne obveze, intenzivira napore na zaustavljanju genocida, podupre mirovnu konferenciju o rješenju s dvjema državama te prizna Državu Palestinu kao jedini način da se spasi koncept dviju država i osigura uzajamna sigurnost i stabilnost u regiji.
S hrvatske strane, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ponovno je potvrdio dosljedno stajalište Hrvatske u podršci pravu palestinskog naroda na samoodređenje i ostvarenje rješenja s dvjema državama. Istaknuo je da Hrvatska djeluje zajedno s europskim partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni prekid vatre i omogućio hitan ulazak humanitarne pomoći za ublažavanje krize, te ponovio da je Hrvatska predana ostvarivanju rješenja s dvjema državama putem pregovora, kao jedinog puta prema trajnoj sigurnosti i stabilnosti.
