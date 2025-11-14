Bad Bunny osvojio pet Latin Grammyja, prije nastupa na Super Bowlu

U rujnu je NFL objavio da će Bad Bunny biti glavni izvođač na poluvremenu Super Bowla 8. veljače 2026., kada će vjerojatno postati prvi takav izvođač koji će nastupiti u cijelosti ili većinom na španjolskom jeziku. Godine 2020. pojavio se kao gost na poluvremenu koje su predvodile Jennifer Lopez i Shakira, što je dodatno potaknulo njegov meteorski uspon.