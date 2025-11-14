Bad Bunny osvojio pet Latin Grammyja, prije nastupa na Super Bowlu

Portorikanska zvijezda Bad Bunny i argentinski hip-hop dvojac Ca7riel & Paco Amoroso osvojili su po pet nagrada Latin Grammy u Las Vegasu u četvrtak, učvrstivši Bad Bunnyja kao diva glazbene industrije i izbacivši manje poznati dvojac u središte pozornosti.
Bad Bunny osvojio je nagradu za album godine za “Debi Tirar Mas Fotos”, impresivno ostvarenje koje miješa stilove od afrokaripskih ritmova do salse, a koje mu je donijelo 12 nominacija.
Nagrade dodatno jačaju njegovu reputaciju uoči šireg predstavljanja Americi i globalnoj publici kao izvođača na poluvremenu Super Bowla u veljači, izbor koji je razljutio neke američke tradicionaliste, uključujući predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da "nikada nije čuo za Bad Bunnyja".
Bad Bunny, 31, pravim imenom Benito Antonio Martinez Ocasio, također je dobio šest nominacija za “obične” Grammy nagrade koje će biti dodijeljene 2. veljače, uključujući u glavnim kategorijama za snimku, pjesmu i album godine. Bio je prvi latino umjetnik nominiran u sve tri glavne kategorije u istoj godini.
Pobjedom u kategoriji albuma godine, Bad Bunny je pobijedio glazbene velikane poput Španjolca Alejandra Sanza i Glorije Estefan rođene u Kubi.
U rujnu je NFL objavio da će Bad Bunny biti glavni izvođač na poluvremenu Super Bowla 8. veljače 2026., kada će vjerojatno postati prvi takav izvođač koji će nastupiti u cijelosti ili većinom na španjolskom jeziku. Godine 2020. pojavio se kao gost na poluvremenu koje su predvodile Jennifer Lopez i Shakira, što je dodatno potaknulo njegov meteorski uspon.
Iako NFL prihvaća ovaj glazbeni žanr - i zaradu koja dolazi s njim - prekid s tradicijom loše je primljen kod nekih navijača, uključujući Trumpa, koji je izbor Bad Bunnyja nazvao “potpuno smiješnim”.
“Nikad nisam čuo za njega. Ne znam tko je on. Ne znam zašto to rade - to je, kao, ludo,” rekao je Trump za Newsmax u listopadu.
Bad Bunny, koji je kritizirao Trumpovu agresivnu provedbu imigracijskih zakona, podržao je njegovu protivnicu Kamalu Harris na izborima 2024.
“Brate, ovo je uvijek poseban trenutak za mene. I jednako sam nervozan kao prvi put. To znači da mi je stalo do onoga što radim,” rekao je Bad Bunny, koji je u prethodnim godinama osvojio ukupno 12 Latin Grammyja.
