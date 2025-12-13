Blagdan je svete Lucije: Zašto danas sijemo pšenicu?

Legende o sv. Luciji variraju, no najpoznatija je ona prema kojoj je Lucija, koja je bila djevica, mučenički umrla 304. godine, kad je, u Cataniji, tražila lijek za svoju bolesnu majku. Iako su joj prijetili i pokušavali je prisiliti da se preda, Lucija je ostala nepokolebljiva. Na kraju su je mučili na lomači, a kada je krvnik primijetio da joj to nije naudilo, zadnji udarac bio je mač koji joj je probio grlo. Prema drugoj legendi, Lucija si je sama iskopala oči i poslala ih neželjenom proscu, a u zamjenu joj je Majka Božja darovala najljepše oči. Zbog toga je često prikazivana s pladnjem na kojem nosi oči, uz bodež i ranu na vratu, simbolizirajući iscjeljenje očiju.