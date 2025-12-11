Cipele nosite i po kući? Nakon ovog upozorenja, možda promijenite naviku

Istraživači sugeriraju da nošenje obuće u kući može imati značajan utjecaj na zdravlje.
Stručnjaci ističu da nošenje cipela po kući povećava rizik od ozbiljnih infekcija kod najmlađih i najstarijih članova obitelji.
"Izuvanje ili ostavljanje cipela na ulazu jedna je od najjednostavnijih i najjeftinijih navika za zaštitu zdravlja, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada svi više vremena provode kod kuće.”
Također savjetuju da se obuća koja se nosi vani ostavi na ulazu kako bi se smanjila razina bakterija u domu, te da se nose papuče koje se koriste samo u zatvorenom prostoru. Čarape ili bosonogo hodanje također se smatraju sigurnijim opcijama, prenosi Express.
Savjetuje se redovito usisavanje i brisanje podova, a održavanje dječjih podloga i dekica čistima može pomoći u smanjenju nakupljanja već prisutnih bakterija.
Istraživanje Sveučilišta u Arizoni pokazalo je da je 96% potplata cipela nosilo koliformne bakterije, a oko 27% E. coli, koja se povezuje s gastrointestinalnim i urinarnim infekcijama.
Druga studija izmjerila je prosječno 421.000 jedinica bakterija koje se zadržavaju na vanjskoj površini cipele.
Do 40% potplata cipela u okruženjima izvan zdravstvene skrbi kontaminirano je toksigenim Clostridium difficile, pokazalo je istraživanje iz 2016. godine.
"Clostridioides difficile je vrsta bakterije koja može uzrokovati proljev,” navodi NHS.
