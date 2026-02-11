Evo što se događa s vašim tijelom ako spavate manje od šest sati

Istraživanje Francuskog nacionalnog instituta iz 2023. godine pokazalo je da nedostatak sna može umanjiti djelotvornost cjepiva. Analizom sedam različitih studija utvrđeno je da su muškarci koji su spavali manje od šest sati imali slabiji imunosni odgovor nakon cijepljenja u usporedbi s onima koji su spavali između sedam i devet sati.