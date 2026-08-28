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Gotovo svi ga imate kod kuće, ali malo tko zna zašto je WD-40 zapravo nastao
Čuveni sprej danas se koristi za sve – od zahrđalih vijaka i škripavih vrata do zaštite metala od vlage. No njegova izvorna namjena nema mnogo veze s kućnim popravcima, a ni značenje njegova imena nije slučajno.
WD-40 danas je jedan od najpoznatijih proizvoda za održavanje i popravke. Može se pronaći u garažama, radionicama i gotovo svakom kućanstvu, no priča o njegovu nastanku prilično je neobična.
Sve je počelo 1953. godine u San Diegu, gdje je mala tvrtka Rocket Chemical Company razvijala sredstvo koje bi spriječilo koroziju tako što bi istiskivalo vodu i vlagu s metalnih površina, piše Metropolitan.si.
Prvotno nije bilo namijenjeno kućanstvima. Proizvod je koristio proizvođač zrakoplova Convair, i to za zaštitu vanjskih površina rakete Atlas od hrđe i korozije.
Što zapravo znači WD-40?
Ime proizvoda krije priču o njegovu nastanku.
WD označava „Water Displacement“, odnosno istiskivanje vode. Broj 40 odnosi se na 40. pokušaj razvoja formule.
Prema priči koja prati nastanak proizvoda, inženjerima je trebalo čak 39 neuspjelih pokušaja prije nego što su na četrdesetom dobili formulu koja je ispunila njihove zahtjeve. Tako je nastao naziv WD-40, koji je s vremenom postao mnogo poznatiji od imena kompanije koja ga je razvila.
Zaposlenici su ga počeli nositi kući
U tvrtki su ubrzo primijetili zanimljivu stvar. Zaposlenici su WD-40 počeli odnositi kući i koristiti za različite poslove.
Pokazalo se da sprej nije koristan samo u industriji, pa je tvrtka odlučila ponuditi ga širem tržištu. Godine 1958. WD-40 se prvi put pojavio na policama trgovina u San Diegu, u aerosolnoj limenci.
Potražnja je brzo rasla, a proizvod je postupno postao nezaobilazan u američkim kućanstvima, autoservisima i industriji.
Recept je i danas tajna
Formula WD-40 nikada nije patentirana. Razlog je jednostavan – patent bi zahtijevao javno objavljivanje sastava.
Umjesto toga, proizvođač je recepturu odlučio čuvati kao poslovnu tajnu, pa njezin točan sastav ni danas nije javno poznat.
Oko sadržaja proizvoda tijekom godina pojavili su se brojni mitovi. Jedan od najpoznatijih tvrdi da WD-40 sadrži riblje ulje, no kompanija to negira.
Također, iako ima određena svojstva podmazivanja, WD-40 u osnovi nije klasično mazivo. Njegova je glavna funkcija istiskivanje vlage i zaštita metala od korozije.
Tvrtka je promijenila ime zbog proizvoda
Uspjeh spreja bio je toliki da je Rocket Chemical Company 1969. godine promijenio ime u WD-40 Company.
Jedan proizvod tako je postao toliko prepoznatljiv da je po njemu ime dobila cijela tvrtka.
Tijekom desetljeća WD-40 pronašao je brojne nove primjene. Danas ga koriste mehaničari, obrtnici, poljoprivrednici i kućni majstori, a dostupan je u velikom broju zemalja.
Od sredstva razvijenog za zaštitu rakete Atlas do proizvoda koji gotovo svatko ima u garaži – WD-40 prošao je prilično neobičan put. Idući put kada njime budete pokušavali odvrnuti zahrđali vijak ili riješiti škripanje vrata, vrijedi se sjetiti da je njegova priča počela puno dalje od kućne radionice – u svijetu raketa i zrakoplovne industrije.
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