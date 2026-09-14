ilegalni "car meet"
Razotkrivena sva nesposobnost šefova policije: "Znali smo lokaciju, aute, imali smo ljude"
Nakon što su slabe snage policije ponižene krađom tablice na Škurinjama, njihovi šefovi pokušali su cijeli debakl relativizirati. Sad postaje jasno koliko su bili nesposobni spriječiti najavljeni kaos
Nakon višednevnog kaosa i divljanja na cestama u Rijeci i okolici, što ilegalnim car meetom i blokadom rotora na Škurinjama, oglasili su se organizatori legalnog car meeta Adria Stance, koji su se odlučili ispričati građanima Primorsko-goranske županije, piše Novi list.
Nakon što su slabe snage riječke policije, poslane sa zakašnjenjem na Škurinje, ponižene krađom tablice s policijskog automobila, iz Policijske uprave Primorsko-goranske pokušali su cijeli debakl relativizirati, požalivši se da im okupljanje nije bilo prijavljeno.
Policijski šefovi drže da je “unatoč mobilnosti sudionika i pojedinačnim protupravnim ponašanjima, policijskim postupanjem spriječena eskalacija događaja”.
Drže i da time što je jedan od najvećih riječkih rotora bio čitav sat blokiran, a okupljeni izazvali i požar ispaljivanjem signalne rakete “nije došlo do narušavanja javnog reda i mira većeg intenziteta” te da su “povremeni poremećaji u odvijanju prometa bili kratkotrajni”.
Ovo priopćenje Policijska uprava poslala je dva dana nakon što su stanovnici Krka morali putovati i pet do šest sati do svojih domova jer je zbog car meeta bila praktički blokirana jedina glavna cesta sa i do najvećeg hrvatskog otoka.
Današnje oglašavanje organizatora Stance Adria donosi posve drugačiju sliku, a prenosimo ga ispod:
"Ovim putem se mi, Stance Adria Team, želimo ispričati svim ljudima iz Rijeke, Kukuljanova i cijele Primorsko-goranske županije zbog prometnog kaosa, buke i divljanja koje se dogodilo u noći 12.09.
Odmah na početku želimo jasno reći da Stance Adria nema nikakve veze s organizacijom tog ilegalnog okupljanja niti s divljanjem koje se tu noć događalo po Rijeci i okolici. Od takvog ponašanja se maksimalno ograđujemo.
Austrijanci najavili “Illegal Night” još u srpnju
Zapravo je situacija potpuno suprotna – danima prije toga pokušavali smo napraviti sve što možemo da se upravo takav scenarij spriječi.
Zadnje dvije-tri godine po raznim većim automobilskim eventima u Europi sve se češće pojavljuju grupe koje organiziraju takozvane „takeovere“ i ilegalna noćna okupljanja.
Taj trend je došao iz Amerike i privukao je dosta mladih i nabrijanih klinaca kojima je cilj blokirati ceste, driftati, raditi burnoute i snimati sve za društvene mreže.
Nažalost, Hrvatska im je postala zanimljiva i očito su dobili osjećaj da ovdje mogu raditi takve stvari bez većih posljedica.
To nema veze s nama niti s onim što Stance Adria predstavlja.
Kod nas su auti parkirani i izloženi, ljudi se druže i uživaju u automobilima. Imamo svoja pravila, redare i organizaciju i godinama se trudimo održati miran event u Jadranovu koji je već postao tradicija.
Austrijska grupa TSNS još je u srpnju na svom Instagram profilu najavila da će u rujnu organizirati svoj „Illegal Night“ u Hrvatskoj.
Upravo zbog toga smo tjedan dana prije Stance Adrie imali sastanak u Gradu Crikvenici s nadležnima, na kojem je bio i načelnik Policijske postaje Krk.
“Nismo samo upozorili, ponudili smo pomoć”
Na tom sastanku smo im pokazali snimke onoga što se u srpnju događalo u Italiji i objasnili točno što možemo očekivati kod nas.
Pokazali smo kako te grupe funkcioniraju, kako se lokacije šalju u zadnji tren i upozorili na scenarije koji su na kraju bili praktički isti kao ono što se dogodilo na Kukuljanovu i u Rijeci.
Nismo samo došli upozoriti da bi se nešto moglo dogoditi, nego smo odmah ponudili i svoju pomoć.
S načelnikom PP Krk dogovorili smo jako dobru suradnju. Cijeli tjedan prije eventa naši prijatelji i redari bili su po otoku zajedno s policijom. Čim bismo dobili video, informaciju ili lokaciju gdje netko radi probleme, naši dečki ili policijska patrola išli su tamo. I to je dobro funkcioniralo.
Situacija na Krku se smirila i večeri su, s obzirom na količinu automobila koja je bila na otoku, prošle stvarno mirno. S policijom smo imali dobru komunikaciju i pokazalo se da se uz pravovremene informacije i suradnju ovakve stvari mogu držati pod kontrolom.
“Bili su spremni ATJ Lučko i interventna policija”
Za subotu 12.09. TSNS iz Austrije najavio je „Illegal Night“. Lokaciju su trebali poslati u 20 sati u svojim grupama, a kasnije su objavu lokacije pomaknuli na 21 sat. Mi smo u tim grupama imali svoje ljude i cijelo vrijeme smo pratili što rade.
Još prije nego što su službeno poslali lokaciju, načuli smo da bi to moglo biti na Kukuljanovu. Odmah smo poslali jednog našeg čovjeka na motoru da provjeri što se događa.
Tamo je već vidio velik broj automobila, među njima puno BMW-a, a vidio je i ljude koji skidaju i mijenjaju registarske tablice.
Znali smo dio njihovih automobila, pratili smo ih već danima i bilo nam je jasno što se sprema.
“Upozoravali smo danima prije, imali smo ljude, znali smo aute”
Javilo nam se i jako puno lokalnih dečki s Krka i iz Rijeke koji su nam pomogli i išli s nama jer ni oni nisu htjeli dozvoliti da netko dođe ovdje, napravi kaos i onda ostavi lošu sliku o svima nama koji smo dio automobilske scene.
Na pumpi na Kukuljanovu naši ljudi uspjeli su blokirati četiri njihova auta i nismo im dali da odu jer smo očekivali da će svaki čas doći interventna policija i reagirati na njihov takeover kod Galerije Bakar.
Nažalost, to se nije dogodilo kako smo očekivali.
Došla je jedna ili dvije patrole koje realno nisu mogle napraviti puno protiv tolike mase ljudi i automobila.
Kako su oni mijenjali lokacije, tako smo mi svaku novu lokaciju koju smo dobili odmah slali načelniku.
Na zadnjoj lokaciji sam na snimkama vidio interventnu policiju, ali ih je i tamo, koliko smo mogli vidjeti, bilo premalo. Koliko mi znamo, većina ljudi koji su sudjelovali uspjela je pobjeći.
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