"Odluka je bila teška"
Kolarić o optužbama da je postao produžena ruka HDZ-a: E, tu su me uvrijedili. Rekli su da sam žetončić. Da su barem rekli žetončina
Saborski zastupnik i donedavni član te predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je otkrio razloge svog odlaska iz SDP-a.
"Odluka je zaista bila teška. Već 20 godina volontiram i radim u SDP-u te sam u to uložio puno vremena i ljubavi. Međutim, ono čemu svjedočim posljednje dvije godine nešto je s čime se duboko ne slažem", rekao je na početku razgovora Kolarić.
Dodao je da je raspuštanje zagrebačke organizacije, kojoj je bio predsjednik, jedna od stvari s kojima se nikako ne može složiti.
"Strpljiv sam čovjek i ne reagiram na prvu, ali kada se nešto događa dulje vrijeme, na kraju ispadneš bedast ako samo trpiš", kaže Kolarić.
"Nakon toga je za mene sve krenulo nizbrdo"
Govoreći o odnosima u stranci, ustvrdio je da mu se zamjera pobjeda na unutarstranačkim izborima u Zagrebu.
"To što sam se drznuo pobijediti u zagrebačkom SDP-u mislim da je moj najveći krimen u stranci. To nitko nije očekivao. Nakon toga je za mene sve krenulo nizbrdo", rekao je.
Smatra da njegova pobjeda nije svima odgovarala.
"Moja pobjeda nije svima dobro sjela. Ono što sam radio i što sam vjerovao da treba zagrebački SDP raditi je okupljalište intelektualne ljevice. Počeo sam dovoditi neke druge ljude. Međutim, nekim stranačkim strukturama, kojima ovakvo stanje odgovara, previše sam poremetio mir. Vodstvo stranke nije htjelo da budem na toj poziciji. Osim toga, moj je 'krimen' i to što egzistencijalno ne ovisim o stranci", ispričao je Kolarić.
"E, tu su me uvrijedili"
Rekao je i kako u Saboru nije imao povjerenje.
"Dvije godine ,otako je Hajdaš predsjednik SDP-a, svaki put imamo devet pitanja, a ni jedno ne mogu dobiti ja", rekao je Kolarić, dodavši da mu je jasno i zašto.
"Mislim da se jednostavno željelo da izađem iz stranke. Drznuo sam se pobijediti, a nisam trebao jer sam možda mogao napraviti neke promjene, a to se ne želi. SDP-u se već dugi niz godina unutar stranke ne dopušta razvoj", kaže Kolarić.
Komentirao je i optužbe iz SDP-a da je postao produžena ruka HDZ-a.
"E, tu su me uvrijedili. Rekli su da sam žetončić HDZ-a. Da su barem rekli žetončina, ajde, ali žetončić.
To mi je smiješna teza. Nisam bio član niti ću biti član HDZ-a", poručio je.
"Mi nismo HDZ da imamo jednog kandidata"
Dodao je da ne osjeća nikakav dug prema SDP-u te da će zadržati svoj saborski mandat.
Osvrnuo se i na stranku te otrio što ga posebno žalosti.
"Stvarno me žalosti da u zagrebačkom SDP-u imate samo jednog kandidata za predsjednika. Toga nikad nije bilo. Mi nismo HDZ da imamo jednog kandidata i da se unaprijed zna ishod. Tradicija SDP-a je da imamo izbore", rekao je Kolarić.
Govorio je i o stanju na političkoj ljevici.
"Meni, kao nekome tko je lijeve političke orijentacije, ne izgleda dovoljno dobra sadašnja alternativa i kampanju lijevice zvati "Plenkovićevo nešto". Mislim da je krivo usmjereno i da ne izgleda najbolje za lijevu opciju", kaže Kolarić.
Na kraju je odgovorio i na pitanje na što bi se ljevica trebali usmjeriti.
"Mislim da bismo trebali govoriti što želimo, a ne što ne želimo", zaključio je Kolarić.
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