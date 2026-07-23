"Moja pobjeda nije svima dobro sjela. Ono što sam radio i što sam vjerovao da treba zagrebački SDP raditi je okupljalište intelektualne ljevice. Počeo sam dovoditi neke druge ljude. Međutim, nekim stranačkim strukturama, kojima ovakvo stanje odgovara, previše sam poremetio mir. Vodstvo stranke nije htjelo da budem na toj poziciji. Osim toga, moj je 'krimen' i to što egzistencijalno ne ovisim o stranci", ispričao je Kolarić.