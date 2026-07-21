Suzavac i vodeni topovi
VIDEO / Kaos u Bologni: Muškarac umro prilikom uhićenja, izbili nasilni prosvjedi
Talijanska policija sukobila se u ponedjeljak s prosvjednicima u Bologni, izvijestila je novinska agencija ANSA, tijekom prosvjeda zbog smrti muškarca nakon što su ga policajci pokušali uhititi.
Oglas
Abderahim Fakir, rođen u Maroku, vodio je malo poduzeće za usluge selidbe i čišćenja, a preminuo je u nedjelju nakon što je policija pozvana zbog muškarca koji se ponašao agresivno i pritom oštetio vozilo, izvijestili su talijanski mediji.
Videozapis incidenta koji je snimio prolaznik i koja je široko podijeljena na internetu potaknuo je stotine ljudi na prosvjed. Prema ANSA-i, neki subacili eksploziv u blizini policijskih zgrada u gradu, a policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima.
Dopo la devastazione di Bologna da parte di centri sociali, antifascisti e teppisti di sinistra, chi paga i danni?— Davide Scifo (@strange_days_82) July 21, 2026
I vandali?
Il sindaco Lepore che ha soffiato sul fuoco a caldo dopo la morte di Fakir?
O, come sempre, i cittadini con le tasse? Che degrado.#Bologna #Fakir… pic.twitter.com/Vicijrznfu
Sramotno je čuti 'policajci ubojice' i 'cijeli svijet vas mrzi', što se uzvikivalo tijekom prosvjeda u Bologni", rekao je Tommaso Foti, ministar europskih poslova u vladi premijerke Giorgie Meloni.
Bologna: scontri tra antagonisti e polizia, agenti feriti— Zona Bianca (@zona_bianca) July 20, 2026
Gli aggiornamenti in diretta a #ZonaBianca pic.twitter.com/40mzG8OcJi
Na videu Fakir leži na tlu licem prema dolje dok ga dvojica policijskih službenika drže. Čuje se kako više puta doziva u pomoć i bori se za dah, a onda se potpuno prestaje pomicati.
ANSA je također izvijestila da se skupina prosvjednika okupila sjedeći na trgu i držeći Fakirovu fotografiju. Opisali su akciju kao gestu nenasilnog prosvjeda.
Incident je izazvao reakcije iz cijelog političkog spektra. Oporbeni su političari zahtijevali odgovornost, dok je vladajuća koalicija branila uključene policajce.
Tužitelji su otvorili istragu o incidentu. Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je da ima "puno povjerenje" da će istraga utvrditi činjenice i razjasniti što se dogodilo.
Bolonjska policija rekla je da će istražiteljima dati snimke s tjelesnih kamera policajaca koji su intervenirali.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas