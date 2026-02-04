Oglas

Koji su sokovi najzdraviji i koliko ih smijete popiti dnevno

N1 Info
04. velj. 2026. 22:17
side view of healthyfresh and colorful fruits such as sloes on a glass bowlpeachescoconut with fresh peach juice on a glass on a white background
Freepik/Ilustracija

Za mnoge ljude sok je dio njihove svakodnevne rutine: jedna čaša soka od naranče ujutro, jedna kutija soka od jabuke nakon škole ili kao dodatak za dobar koktel.

Umjerena konzumacija 100-postotnog voćnog soka može osigurati vitamine, kalij, magnezij, kao i bioaktivne polifenole – prirodne mikronutrijente bogate antioksidansima koji se nalaze u biljkama i pomažu u obrani od oksidativnog stresa, upala i kroničnih bolesti, piše Euronews.

Nutricionistički stručnjaci preporučuju cjelovito voće umjesto pijenja soka, zbog visokog sadržaja šećera i nedostatka vlakana. Gnječenje voća i povrća u sokove i smoothieje oslobađa šećere koje sadrže, što može uzrokovati oštećenje zuba.

Međutim, jedna mala čaša dnevno (oko 150 ml) može se uklopiti u zdravu prehranu, a neki sokovi nude veće koristi od drugih, prema studiji iz 2023. godine.

Nijedan pojedinačni sok ne ističe se iznad ostalih; svaki nudi različite zdravstvene dobrobiti koje na različite načine podupiru tijelo.

Sok
Ilustracija / Unsplash

Citrusi

Sok od naranče omiljen je izbor za doručak. Njegov sadržaj vitamina C podupire imunitet i djeluje kao antioksidans.

Nedavno istraživanje pokazalo je da sok od naranče može pomoći u smanjenju upala, smirujući iritacije u cijelom tijelu i snižavajući visoki krvni tlak.

Ipak, zdravstvene koristi znatno se smanjuju pri visokim dozama, obično iznad 500 ml dnevno, zbog prirodnih šećera u soku.

U međuvremenu, konzumacija soka od limuna također se povezuje s nižim krvnim tlakom. Studije pokazuju da ispijanje količine ekvivalentne jednom limunu dnevno može pomoći u kontroli hipertenzije, uz moguće koristi za probavu ako se uzima prije obroka.

Nar

Sok od nara, osobito 100-postotne čiste varijante, pokazuje neke od najsnažnijih dokaza o zdravstvenim koristima među voćnim sokovima zahvaljujući visokom udjelu polifenola, koji djeluju kao snažni antioksidansi.

Učinci su povezani s manjim dozama; više od 200 ml dnevno ne pokazuje veće učinke i povećava unos šećera.

Cikla

Cikla ima visok sadržaj anorganskih nitrata, koji stvaraju dušikov oksid i opuštaju krvne žile.

Istraživanja sugeriraju da najizraženije učinke imaju žene u postmenopauzi, osobe s hipertenzijom i sportaši.

Budući da cikla ima niži sadržaj šećera od voćnih sokova, veći unosi do 500 ml dnevno i dalje mogu biti korisni.

Brusnica

Sok od brusnice dugo se koristi za sprječavanje ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava (IMS) zahvaljujući proantocijanidinima (PAC-ovima), koji sprječavaju bakterije poput E. coli da se pričvrste na stijenke mokraćnog mjehura.

Studije su pokazale da proizvodi od brusnice smanjuju rizik od IMS-a za 30 posto ukupno, s većim postocima kod žena (32 posto) i djece (45 posto).

Kako bi se postigli pozitivni učinci, sok od brusnice trebao bi biti 100-postotan i nezaslađen.

piće, sokovi
Pixabay

Borovnica

Borovnice su među nutritivno najbogatijim bobicama, poznate po svojim antioksidativnim svojstvima, vitaminima C i K, vlaknima i manganu.

Istraživanja su povezala konzumaciju borovnica s dobrobitima za zdravlje srca, mozga i metabolizma.

Sok pokazuje kratkoročne vaskularne i kognitivne koristi, ali cijele bobice su poželjnije.

