Koji su sokovi najzdraviji i koliko ih smijete popiti dnevno
Za mnoge ljude sok je dio njihove svakodnevne rutine: jedna čaša soka od naranče ujutro, jedna kutija soka od jabuke nakon škole ili kao dodatak za dobar koktel.
Umjerena konzumacija 100-postotnog voćnog soka može osigurati vitamine, kalij, magnezij, kao i bioaktivne polifenole – prirodne mikronutrijente bogate antioksidansima koji se nalaze u biljkama i pomažu u obrani od oksidativnog stresa, upala i kroničnih bolesti, piše Euronews.
Nutricionistički stručnjaci preporučuju cjelovito voće umjesto pijenja soka, zbog visokog sadržaja šećera i nedostatka vlakana. Gnječenje voća i povrća u sokove i smoothieje oslobađa šećere koje sadrže, što može uzrokovati oštećenje zuba.
Međutim, jedna mala čaša dnevno (oko 150 ml) može se uklopiti u zdravu prehranu, a neki sokovi nude veće koristi od drugih, prema studiji iz 2023. godine.
Nijedan pojedinačni sok ne ističe se iznad ostalih; svaki nudi različite zdravstvene dobrobiti koje na različite načine podupiru tijelo.
Citrusi
Sok od naranče omiljen je izbor za doručak. Njegov sadržaj vitamina C podupire imunitet i djeluje kao antioksidans.
Nedavno istraživanje pokazalo je da sok od naranče može pomoći u smanjenju upala, smirujući iritacije u cijelom tijelu i snižavajući visoki krvni tlak.
Ipak, zdravstvene koristi znatno se smanjuju pri visokim dozama, obično iznad 500 ml dnevno, zbog prirodnih šećera u soku.
U međuvremenu, konzumacija soka od limuna također se povezuje s nižim krvnim tlakom. Studije pokazuju da ispijanje količine ekvivalentne jednom limunu dnevno može pomoći u kontroli hipertenzije, uz moguće koristi za probavu ako se uzima prije obroka.
Nar
Sok od nara, osobito 100-postotne čiste varijante, pokazuje neke od najsnažnijih dokaza o zdravstvenim koristima među voćnim sokovima zahvaljujući visokom udjelu polifenola, koji djeluju kao snažni antioksidansi.
Učinci su povezani s manjim dozama; više od 200 ml dnevno ne pokazuje veće učinke i povećava unos šećera.
Cikla
Cikla ima visok sadržaj anorganskih nitrata, koji stvaraju dušikov oksid i opuštaju krvne žile.
Istraživanja sugeriraju da najizraženije učinke imaju žene u postmenopauzi, osobe s hipertenzijom i sportaši.
Budući da cikla ima niži sadržaj šećera od voćnih sokova, veći unosi do 500 ml dnevno i dalje mogu biti korisni.
Brusnica
Sok od brusnice dugo se koristi za sprječavanje ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava (IMS) zahvaljujući proantocijanidinima (PAC-ovima), koji sprječavaju bakterije poput E. coli da se pričvrste na stijenke mokraćnog mjehura.
Studije su pokazale da proizvodi od brusnice smanjuju rizik od IMS-a za 30 posto ukupno, s većim postocima kod žena (32 posto) i djece (45 posto).
Kako bi se postigli pozitivni učinci, sok od brusnice trebao bi biti 100-postotan i nezaslađen.
Borovnica
Borovnice su među nutritivno najbogatijim bobicama, poznate po svojim antioksidativnim svojstvima, vitaminima C i K, vlaknima i manganu.
Istraživanja su povezala konzumaciju borovnica s dobrobitima za zdravlje srca, mozga i metabolizma.
Sok pokazuje kratkoročne vaskularne i kognitivne koristi, ali cijele bobice su poželjnije.
