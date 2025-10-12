Kad je pravi trenutak da biljke s balkona unesete unutra?

Kada unosite biljke u zatvoreni prostor, korisno ih je dobro pripremiti kako bi se što lakše prilagodile promijenjenim uvjetima. Ako su posude premale, sada je pravo vrijeme za presađivanje u veće te za dodavanje svježe zemlje. Zalijevanje treba smanjiti jer biljke tijekom zime rastu sporije i imaju manju potrebu za vodom. Preporučuje se postaviti ih na svijetlo mjesto, idealno u blizini prozora, kako bi dobile dovoljno dnevnog svjetla.