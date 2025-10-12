Obratite pažnju
Kad je pravi trenutak da biljke s balkona unesete unutra?
S dolaskom kraćih dana i padom temperatura, važno je obratiti pozornost na potrebe biljaka koje imate na balkonu, terasi ili u dvorištu.
Najbolje je pritom pratiti vremenske uvjete, osobito noćne temperature, te se prilagoditi zahtjevima svake pojedine vrste biljke.
Mnoge biljke potječu iz toplijih krajeva, ali nisu otporne na hladnoću. Posebno su osjetljive tropske i sobne vrste, kao i većina agruma, koji ne podnose temperature niže od 12 do 15 stupnjeva Celzija.
Tropske zimzelene biljke poput fikusa, orhideja i begonija ne podnose hladne noći ispod 12 °C te ih je potrebno premjestiti u zatvoreni prostor čim noćne temperature počnu padati. Citruse, poput limuna i naranči, treba unijeti u kuću prije pojave prvog mraza jer im hladnoća može ozbiljno naškoditi.
Lavanda je otpornija biljka i može podnijeti niže temperature, oko osam do deset stupnjeva, no važno je paziti da ne bude izložena mrazu. Biljke u posudama, poput šimšira ili ružmarina, mogu prezimiti na otvorenom ako su smještene na zaštićeno mjesto i prekrivene laganim materijalom koji ih štiti od vjetra, piše klix.ba.
Kada unosite biljke u zatvoreni prostor, korisno ih je dobro pripremiti kako bi se što lakše prilagodile promijenjenim uvjetima. Ako su posude premale, sada je pravo vrijeme za presađivanje u veće te za dodavanje svježe zemlje. Zalijevanje treba smanjiti jer biljke tijekom zime rastu sporije i imaju manju potrebu za vodom. Preporučuje se postaviti ih na svijetlo mjesto, idealno u blizini prozora, kako bi dobile dovoljno dnevnog svjetla.
Stručnjaci napominju da bi kućne biljke trebalo unijeti u zatvoreni prostor otprilike 50 dana prije prvog mraza ili kada temperature padnu na oko 10 °C. Ovo pravilo pomaže biljkama da se na vrijeme zaštite od hladnoće, budući da većina sobnih biljaka potječe iz tropskih krajeva i ne podnosi niske temperature.
