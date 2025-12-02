Kako izgleda život u najboljoj zemlji na svijetu? Svi se iznenade kad vide koliko je novca mjesečno potrebno za dvije osobe

Troškovi života u Španjolskoj niži su u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim državama. Prema analizama Lucas Foxa i Get Golden Visa, cijene stanovanja, hrane i prijevoza relativno su pristupačne. Par može ugodno živjeti u većem gradu s oko 1740 do 2436 eura mjesečno, što je znatno povoljnije nego, primjerice, u Francuskoj ili Njemačkoj.