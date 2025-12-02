Oglas

Kako izgleda život u najboljoj zemlji na svijetu? Svi se iznenade kad vide koliko je novca mjesečno potrebno za dvije osobe

Nova.rs
02. pro. 2025. 09:17
Španjolska
Španjolska

Španjolska je proglašena najboljom državom na svijetu za kupnju kuće za odmor. Prema istraživanju kompanije Property Finder, ova je zemlja zauzela prvo mjesto zahvaljujući bogatoj kulturi, dobroj povezanosti i privlačnom načinu života.

Kako navode autori istraživanja, Španjolska je idealan izbor za ljubitelje umjetnosti, arhitekture i povijesti, što potvrđuje i činjenica da se na njezinom teritoriju nalazi čak 50 UNESCO-ovih lokaliteta svjetske baštine.

Na listi najboljih destinacija za kupnju nekretnine za odmor, iza Španjolske nalaze se Francuska, Portugal, Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Američke Države.

Kako izgleda život u Španjolskoj?

Posljednjih godina Španjolska se smatra jednom od najpoželjnijih destinacija za život i ulaganje u nekretnine. Međunarodne analize ističu njezinu izuzetno razvijenu infrastrukturu, stabilno investicijsko okruženje i visok životni standard.

Prema navodima portala Euro Weekly News i NB-Estates, Španjolska je najatraktivnija zemlja za kupnju kuće za odmor zahvaljujući kombinaciji: dugotrajne privlačnosti mediteranskog načina života, izvrsne prometne i turističke infrastrukture, visokog stupnja sigurnosti i stabilnosti, ugodne i sunčane klime te razvijenog turističkog sektora.

Španjolci njeguju opušten i kvalitetan stil života sa snažnim naglaskom na obitelji i druženju. Ručak je za mnoge najvažniji dio dana, a u manjim mjestima i dalje je uobičajena siesta – popodnevna pauza između otprilike 14 i 17 sati, namijenjena odmoru ili kratkom drijemanju.

Troškovi života u Španjolskoj

Troškovi života u Španjolskoj niži su u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim državama. Prema analizama Lucas Foxa i Get Golden Visa, cijene stanovanja, hrane i prijevoza relativno su pristupačne. Par može ugodno živjeti u većem gradu s oko 1740 do 2436 eura mjesečno, što je znatno povoljnije nego, primjerice, u Francuskoj ili Njemačkoj.

Međutim, važno je naglasiti da su prosječne plaće niže od prosjeka Europske unije, a poznavanje španjolskog jezika gotovo je nužno za život izvan turističkih zona.

Cijene variraju od regije do regije:

  • Madrid i Barcelona imaju najviše cijene
  • Valencija, Sevilla i Malaga znatno su povoljnije
  • obalna manja mjesta i unutrašnjost zemlje još su jeftiniji

Najamnine su niže nego u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, a hrana je općenito pristupačna zahvaljujući obilju lokalnih proizvoda i kulturi tržnica. Javna je prijevozna mreža dobro razvijena i povoljna, dok zdravstveni sustav nudi visoku kvalitetu uz relativno niske troškove.

Sve u svemu, Španjolska je financijski privlačna zemlja za život, unatoč nižim prosječnim primanjima

