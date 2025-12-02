Kako izgleda život u najboljoj zemlji na svijetu? Svi se iznenade kad vide koliko je novca mjesečno potrebno za dvije osobe

Španjolska je proglašena najboljom državom na svijetu za kupnju kuće za odmor. Prema istraživanju kompanije Property Finder, ova je zemlja zauzela prvo mjesto zahvaljujući bogatoj kulturi, dobroj povezanosti i privlačnom načinu života.
Kako navode autori istraživanja, Španjolska je idealan izbor za ljubitelje umjetnosti, arhitekture i povijesti, što potvrđuje i činjenica da se na njezinom teritoriju nalazi čak 50 UNESCO-ovih lokaliteta svjetske baštine.
Na listi najboljih destinacija za kupnju nekretnine za odmor, iza Španjolske nalaze se Francuska, Portugal, Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Američke Države.
Kako izgleda život u Španjolskoj?
Posljednjih godina Španjolska se smatra jednom od najpoželjnijih destinacija za život i ulaganje u nekretnine. Međunarodne analize ističu njezinu izuzetno razvijenu infrastrukturu, stabilno investicijsko okruženje i visok životni standard.
Prema navodima portala Euro Weekly News i NB-Estates, Španjolska je najatraktivnija zemlja za kupnju kuće za odmor zahvaljujući kombinaciji: dugotrajne privlačnosti mediteranskog načina života, izvrsne prometne i turističke infrastrukture, visokog stupnja sigurnosti i stabilnosti, ugodne i sunčane klime te razvijenog turističkog sektora.
Španjolci njeguju opušten i kvalitetan stil života sa snažnim naglaskom na obitelji i druženju. Ručak je za mnoge najvažniji dio dana, a u manjim mjestima i dalje je uobičajena siesta – popodnevna pauza između otprilike 14 i 17 sati, namijenjena odmoru ili kratkom drijemanju.
Troškovi života u Španjolskoj
Troškovi života u Španjolskoj niži su u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim državama. Prema analizama Lucas Foxa i Get Golden Visa, cijene stanovanja, hrane i prijevoza relativno su pristupačne. Par može ugodno živjeti u većem gradu s oko 1740 do 2436 eura mjesečno, što je znatno povoljnije nego, primjerice, u Francuskoj ili Njemačkoj.
Međutim, važno je naglasiti da su prosječne plaće niže od prosjeka Europske unije, a poznavanje španjolskog jezika gotovo je nužno za život izvan turističkih zona.
Cijene variraju od regije do regije:
- Madrid i Barcelona imaju najviše cijene
- Valencija, Sevilla i Malaga znatno su povoljnije
- obalna manja mjesta i unutrašnjost zemlje još su jeftiniji
Najamnine su niže nego u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, a hrana je općenito pristupačna zahvaljujući obilju lokalnih proizvoda i kulturi tržnica. Javna je prijevozna mreža dobro razvijena i povoljna, dok zdravstveni sustav nudi visoku kvalitetu uz relativno niske troškove.
Sve u svemu, Španjolska je financijski privlačna zemlja za život, unatoč nižim prosječnim primanjima
