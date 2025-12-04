Oglas

dugo očekivano

VIDEO / IKEA otvorila najudaljeniju poslovnicu od Švedske, građani satima čekali

author
Hina
|
04. pro. 2025. 09:59
The logo for Ikea is displayed in an Ikea store in Stockholm, Sweden, October 15, 2025.
REUTERS/Tom Little/File Photo

IKEA je u četvrtak otvorila svoju prvu trgovinu na Novom Zelandu, najudaljeniju poslovnicu ovog trgovca pokućstvom od njegove matične Švedske.

Oglas

Dugo očekivana trgovina od 34.000 četvornih metara u trgovačkom centru Sylvia Park u Aucklandu zapošljava 500 ljudi i 505. je trgovina IKEA-e.

Širenje IKEA-e na Novom Zelandu najavljeno je 2019. godine i dolazi 50 godina nakon otvaranja u susjednoj Australiji. IKEA sada posluje na 64 tržišta diljem svijeta. Premijer Novog Zelanda Christopher Luxon rekao je da je nova IKEA-ina trgovina stvorila radna mjesta i konkurenciju što koristi potrošačima.

Noćno kampiranje bilo je zabranjeno, a vozačima je savjetovano da unaprijed isplaniraju put dok se Novi Zeland napokon pridružio obitelji 'flat-pack' namještaja.

„Čekala sam 25 godina na ovo“, kaže Annie Sattler za Guardian.

Četvrt stoljeća nakon što se preselila iz Njemačke i sedam godina otkako je trgovina prvi put najavljena, Sattler je bila spremna pričekati još samo nekoliko sati kako bi bila među prvima koji će ući na vrata prvog IKEA-ina dućana na Novom Zelandu.

U četvrtak ujutro pridružile su joj se stotine kupaca u redu, obilježavajući kraj dugog nacionalnog iščekivanja. IKEA je osnovana prije više od 80 godina i danas ima više od 400 trgovina u svijetu — no švedski gigant namještaja dosad je izostajao s ovih prostora, čineći Novi Zeland jednom od posljednjih razvijenih zemalja koja je dobila vlastitu trgovinu.

Teme
IKEA IKEA Novi Zeland Novi Zeland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ