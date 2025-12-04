IKEA je u četvrtak otvorila svoju prvu trgovinu na Novom Zelandu, najudaljeniju poslovnicu ovog trgovca pokućstvom od njegove matične Švedske.
Oglas
Dugo očekivana trgovina od 34.000 četvornih metara u trgovačkom centru Sylvia Park u Aucklandu zapošljava 500 ljudi i 505. je trgovina IKEA-e.
Širenje IKEA-e na Novom Zelandu najavljeno je 2019. godine i dolazi 50 godina nakon otvaranja u susjednoj Australiji. IKEA sada posluje na 64 tržišta diljem svijeta. Premijer Novog Zelanda Christopher Luxon rekao je da je nova IKEA-ina trgovina stvorila radna mjesta i konkurenciju što koristi potrošačima.
Noćno kampiranje bilo je zabranjeno, a vozačima je savjetovano da unaprijed isplaniraju put dok se Novi Zeland napokon pridružio obitelji 'flat-pack' namještaja.
„Čekala sam 25 godina na ovo“, kaže Annie Sattler za Guardian.
Četvrt stoljeća nakon što se preselila iz Njemačke i sedam godina otkako je trgovina prvi put najavljena, Sattler je bila spremna pričekati još samo nekoliko sati kako bi bila među prvima koji će ući na vrata prvog IKEA-ina dućana na Novom Zelandu.
U četvrtak ujutro pridružile su joj se stotine kupaca u redu, obilježavajući kraj dugog nacionalnog iščekivanja. IKEA je osnovana prije više od 80 godina i danas ima više od 400 trgovina u svijetu — no švedski gigant namještaja dosad je izostajao s ovih prostora, čineći Novi Zeland jednom od posljednjih razvijenih zemalja koja je dobila vlastitu trgovinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas