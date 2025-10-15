IKEA je desetljećima proizvodila namještaj u Jugoslaviji, a prvu trgovinu otvorila 1991.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina Jugoslavija je bila jedno od ključnih mjesta IKEA proizvodnje. U domaćim tvornicama izrađivao se namještaj koji se izvozio izravno u IKEA prodavaonice širom svijeta. Zahvaljujući razvijenoj tradiciji obrade drva, stručnim majstorima i povoljnim uvjetima proizvodnje, mnogi komadi iz tog razdoblja i danas nose oznaku "Made in Yugoslavia“ — trag nekadašnje suradnje koja je oduševila europsko tržište.