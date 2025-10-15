IKEA je desetljećima proizvodila namještaj u Jugoslaviji, a prvu trgovinu otvorila 1991.

Danas je IKEA sinonim za moderan namještaj, minimalizam i duge šetnje kroz labirint izložbenih salona, ali malo tko zna da je ova švedska tvrtka u Jugoslaviji imala svoju priču mnogo prije nego što je otvorila "prvu" novu prodavaonicu 2017. godine.
Zapravo, IKEA je na našim prostorima prisutna još od sedamdesetih — kao partner domaće drvne industrije i kao brend koji je tadašnji socijalistički jugoslavenski dizajn spojio sa skandinavskim senzibilitetom.
Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina Jugoslavija je bila jedno od ključnih mjesta IKEA proizvodnje. U domaćim tvornicama izrađivao se namještaj koji se izvozio izravno u IKEA prodavaonice širom svijeta. Zahvaljujući razvijenoj tradiciji obrade drva, stručnim majstorima i povoljnim uvjetima proizvodnje, mnogi komadi iz tog razdoblja i danas nose oznaku "Made in Yugoslavia“ — trag nekadašnje suradnje koja je oduševila europsko tržište.
Osim proizvodnje, IKEA je bila prisutna i kroz prodaju svojih proizvoda u robnoj kući "Emona" u Zemunu, što je tada bio gotovo nezamisliv fenomen — zapadni brend u socijalističkoj zemlji. Ta je suradnja otvorila vrata novom načinu razmišljanja o interijeru, funkcionalnosti i estetici doma.
"Trgovački spektakl godine"
Godine 1991. IKEA je u Beogradu napravila veliki korak: otvorena je prva maloprodajna trgovina u zgradi Jugopetrola na Novom Beogradu. Zanimanje je bilo ogromno – na sam dan otvaranja prihod je premašio planirani čak četiri puta, a mediji su događaj opisivali kao "trgovački spektakl godine“.
Iako je trgovina zbog političkih i ekonomskih okolnosti ubrzo zatvorena, taj se trenutak i danas pamti kao simbol jednog drugačijeg vremena i prvog dodira s globalnim brendom koji je obećavao moderniji način življenja, prenosi City Magazin.
Nakon više od dva desetljeća pauze, IKEA se 2017. vratila u Srbiju. Ipak, za mnoge Beograđane taj povratak nije značio početak, nego nostalgičan povratak u djetinjstvo – u vrijeme kada su se prvi put susreli s jednostavnim, ali genijalnim skandinavskim dizajnom.
Danas komadi namještaja iz jugoslavenskog IKEA razdoblja kruže vintage tržištima diljem Europe, kao svjedočanstvo jednog neobičnog, ali iznimno uspješnog spoja — sjevera i juga, Švedske i Jugoslavije, industrije i emocije.
