Uz samo dva sastojka fuge mogu zablistati: Trik koji štedi sate ribanja

Ilustracija: Francesca Grima on Unsplash

Čišćenje fuga jedan je od onih kućanskih poslova koje mnogi odgađaju koliko god mogu. No, uz samo dva sastojka iz kućanstva moguće je ukloniti tvrdokornu prljavštinu i osvježiti njihov izgled bez dugotrajnog ribanja.

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Fuge u kupaonici i kuhinji lako postaju mjesto na kojem se nakupljaju prljavština, vlaga i plijesan. Stručnjaci za čišćenje iz Home Care and Cleaning Laba preporučuju jednostavan trik koji može biti dobra alternativa agresivnim kemijskim sredstvima, prenosi Klix.ba.

Potrebno je pomiješati sodu bikarbonu i hidrogen peroksid dok se ne dobije gusta pasta. Smjesu nanesite izravno na fuge i ostavite nekoliko minuta da djeluje. Nakon toga fuge istrljajte četkom i isperite vodom.

Osim što je jednostavna, metoda ne zahtijeva izbjeljivač ni druga jaka sredstva za čišćenje.

Kako spriječiti ponovno žutilo fuga?

Samo čišćenje nije dovoljno ako se u kupaonici stalno zadržava velika količina vlage. Upravo zato stručnjaci savjetuju redovito provjetravanje prostorije.

Tijekom tuširanja otvorite prozor ili uključite ventilator, a nakon tuširanja ostavite vrata kupaonice otvorena kako bi se vlaga što prije smanjila.

Fuge je dobro očistiti barem jednom tjedno ili čim primijetite da se na njima počinju stvarati naslage. Redovito održavanje znatno olakšava posao jer se prljavština neće toliko nakupiti i stvrdnuti.