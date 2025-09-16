Znakovi demencije koji se javljaju puno prije gubitka pamćenja

Iako se demencija najčešće javlja kod starijih, bolest može pogoditi i mlađe od 65 godina. Povremena zaboravljivost uobičajena je i sama po sebi nije razlog za zabrinutost, ali ako primijetite da se zaboravljanje, zbunjenost, promjene raspoloženja, poteškoće u govoru ili razumijevanju emocija redovito ponavljaju i počinju ozbiljno utjecati na svakodnevicu, preporuča se posjetiti liječnika.