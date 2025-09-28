Oglas

ništa čudno

„Ponedjeljni blues“: Zašto se osjećamo loše na početku radnog tjedna?

author
N1 Info
|
28. ruj. 2025. 18:10
pexels-tara-winstead-8386709
Pexels / Ilustracija

Iako „ponedjeljni blues” nije definiran kao poremećaj, simptomi se očituju na više načina - od zgrčenosti mišića usred povećanog stresa, time i glavoboljom i sniženim raspoloženjem pa čak i kratkotrajnim prehladama

Oglas

Posljedica rutine ili stresa na poslu

Iako „ponedjeljni blues” nije klinička bolest, osjećaj nelagode kod nekih ljudi je stvaran. Također može biti znak značajnog nezadovoljstva u životu pojedinca.

Za razliku od depresije, „ponedjeljni blues” se javlja u specifično vrijeme – ponedjeljkom. Depresija, s druge strane, podrazumijeva dugotrajno loše raspoloženje i gubitak interesa za aktivnosti, bez obzira na dan ili vrijeme.

Ovaj osjećaj nelagode u ponedjeljak slabi kako tjedan odmiče, a raspoloženje se popravlja bliže vikendu. Uzrok je obično povezan s poslom ili radnom rutinom.

Zašto ljudi doživljavaju ponedjeljni blues?

Mogući razlozi:

  • nezadovoljstvo poslom,
  • stresne situacije na radnom mjestu,
  • osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim vremenom nakon vikenda.

Stručnjaci napominju da problem nije samo u stresu na poslu, nego i u tome kako ljudi ponedjeljkom reagiraju na stresore — češće negativnije nego krajem tjedna, piše Medical News Today.

Simptomi

Iako „ponedjeljni blues” nije definiran kao poremećaj, simptomi se temelje na iskustvima:

Strategije za ublažavanje ponedjeljnog bluesa

  1. Tehnike opuštanja mišića – progresivno napinjanje i opuštanje mišića.
  2. Vježbe disanja – fokus na duboko, dijafragmalno disanje.
  3. Održavanje socijalne mreže – emocionalna podrška i osjećaj pripadnosti.
  4. Redovito vježbanje – aerobne ili vježbe snage poboljšavaju raspoloženje.
  5. Dobar san – kvaliteta i dovoljna količina sna pomažu u regulaciji raspoloženja.
  6. Konzultacija s liječnikom – ako se iza ponedjeljnog bluesa krije dublje nezadovoljstvo, moguće je da se radi o anksioznosti ili depresiji koje zahtijevaju stručnu pomoć.

Jedno istraživanje iz 2018. godine predlaže da se strategije za prevenciju samoubojstava usmjere i na smanjenje opterećenja ponedjeljkom, jer je tada zabilježena veća učestalost samoubojstava među mladima.

Teme
glavobolja mentalno zdravlje ponedjeljni blues stres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ