Europska komisija traži od Mete da promijeni dvije funkcije na Facebooku i Instagramu

Prema Komisiji, mjere za ublažavanje rizika koje poduzima Meta nisu učinkovite. Primjerice, alati za upravljanje vremenom za djecu, poput dnevnih ograničenja ili pauza, mogu se lako deaktivirati. Roditeljski nadzor Instagrama i Facebooka učinkovit je samo ako roditelji imaju dovoljno tehničkog znanja i odvoje vrijeme da istinski razumiju funkcioniranje tih mreža.