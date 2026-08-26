Što je Android Pulse i zašto je odjednom na vašem mobitelu?

Većina nas na svojim telefonima ima previše aplikacija pa je lako zaboraviti da smo neke od njih uopće preuzeli – osobito ako smo ih instalirali jednom i nikada ih više nismo koristili. Postoji velika šansa ne samo da se ne sjećate da ste preuzeli Android Pulse nego nemate pojma ni što Android Pulse zapravo jest, piše Lifehacker.