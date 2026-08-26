nova aplikacija
Što je Android Pulse i zašto je odjednom na vašem mobitelu?
Ako redovito pratite ažuriranja Android aplikacija u Trgovini Play, možda ste primijetili nešto neobično: na telefonu imate aplikaciju pod nazivom „Android Pulse“.
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Većina nas na svojim telefonima ima previše aplikacija pa je lako zaboraviti da smo neke od njih uopće preuzeli – osobito ako smo ih instalirali jednom i nikada ih više nismo koristili. Postoji velika šansa ne samo da se ne sjećate da ste preuzeli Android Pulse nego nemate pojma ni što Android Pulse zapravo jest, piše Lifehacker.
Čini se da ni dobro poznavanje Androida ne bi mnogo pomoglo jer je Android Pulse, barem kao zasebna aplikacija, star tek tri dana.
Kako izvještava 9to5Google, Android Pulse počeo se pojavljivati među ažuriranjima u Trgovini Play još u subotu ujutro. Njegova stranica u Trgovini Play pokazuje da ga je 21. kolovoza ove godine objavio ni manje ni više nego sam Google. Pa ipak, nakon samo tri dana u Trgovini Play Android Pulse ima više od 10 milijuna preuzimanja.
Android Pulse već je radio u pozadini vašeg telefona
Kako se pokazalo, Google nije bez znanja korisnika instalirao nasumičnu aplikaciju na desetke milijuna Android uređaja. Novo je zapravo samo njezino pojavljivanje u Trgovini Play, a ne sam Android Pulse.
Prema opisu u Trgovini Play, Android Pulse „omogućuje distribuciju pravila za otkrivanje anomalija u potrošnji ključnih sistemskih resursa operacijskog sustava Android i instaliranih aplikacija“.
Jednostavnije rečeno, Android Pulse nadzire sumnjive procese koji troše neuobičajeno mnogo sistemskih resursa, kako unutar samog Androida tako i u aplikacijama na telefonu.
Mogućnosti su brojne: Android Pulse mogao bi, primjerice, otkrivati aplikacije koje nepotrebno opterećuju procesor ili grafički procesor, kao i sistemske procese koji troše više baterije nego što je uobičajeno. U svakom slučaju, Android Pulse prati neuobičajene aktivnosti koje mogu utjecati na rad telefona.
Unatoč tome što se sada pojavljuje kao nova „aplikacija“, korisnik s njom zapravo ne može mnogo učiniti. Nije čak ni jasno pomaže li Android Pulse samom Androidu da automatski otkloni uočene probleme ili Google samo prima izvješća kako bi ih iskoristio za buduća ažuriranja kojima se poboljšava stabilnost sustava.
Što trebam učiniti s Android Pulseom?
Kratak odgovor? Ništa.
Čini se da je Android Pulse pozadinska sistemska komponenta koja se sada jednostavno pojavljuje u obliku aplikacije. Sudeći prema snimkama zaslona koje je objavio Android Authority, čini se da je nije moguće ni deinstalirati.
Možda ju je moguće onemogućiti ili prisilno zaustaviti, ali nije jasno zašto biste to željeli učiniti. „Aplikacija“ je osmišljena upravo kako bi otkrivala procese koji pretjerano opterećuju sustav, pa nema mnogo razloga za pretpostavku da će i sama postati jedan od njih.
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