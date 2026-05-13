WhatsApp uvodi važnu promjenu za pojedine korisnike
WhatsApp je započeo postupno uvođenje svoje nove, plaćene pretplate pod nazivom WhatsApp Plus za korisnike iPhonea. Nakon testiranja na Androidu, ova opcija sada postaje dostupna odabranim korisnicima iOS-a, nudeći niz značajki za personalizaciju aplikacije.
Pretplata je namijenjena isključivo privatnim korisničkim računima, dok je WhatsApp Business za sada izuzet iz ove ponude. Cijena pretplate u Europi iznosit će 2,49 eura mjesečno, a korisnici opciju mogu pronaći u postavkama aplikacije pod stavkom “Preplate” (Abos). Plaćanje se vrši putem Apple App Storea, uz mogućnost besplatnog probnog tjedna, prenosi Fenix Magazin.
Što donosi WhatsApp Plus?
Fokus ove nadogradnje nije na novim načinima komunikacije, već na vizualnom prilagođavanju i praktičnim alatima:
Personalizacija sučelja: Korisnici mogu birati između 18 boja naglasaka i 14 alternativnih ikona aplikacije.
Ekskluzivni sadržaj: Uključeni su paketi stickera s animacijama preko cijelog zaslona, koje će moći vidjeti i primatelji koji nemaju pretplatu.
Novi zvukovi: Dodano je deset novih melodija zvona te mogućnost ujednačavanja obavijesti za cijele liste razgovora.
Poboljšana organizacija: Možda najpraktičnija funkcija je mogućnost trajnog fiksiranja do 20 razgovora na vrh liste, umjesto dosadašnja tri.
Osnovne funkcije ostaju besplatne
Iz WhatsAppa naglašavaju kako slanje poruka, pozivi i sigurnosne funkcije ostaju trajno besplatni za sve korisnike. Važno je napomenuti da Meta planira uvođenje reklama unutar aplikacije, ali ne u privatnim chatovima, već u kartici “Novosti” (Aktuelles).
Za sada nije potvrđeno hoće li pretplata na WhatsApp Plus u budućnosti omogućiti uklanjanje tih oglasa.
Trenutno pristup pretplati imaju korisnici verzije iOS-a 26.17.74, a očekuje se da će širenje na sve korisnike trajati nekoliko tjedana.
