ZDRAVO SRCE
Kardiolog otkrio štetne večernje navike: Ovih 7 stvari nikad ne radim nakon 19 sati
Nakon više od dva desetljeća rada s pacijentima koji imaju bolesti srca, začepljene arterije i metaboličke poremećaje, kardiolog Sanjay Bhojraj primijetio je važan, ali često zanemaren faktor u zdravlju srca - što radimo nakon završetka radnog dana.
Bolesti srca ne nastaju preko noći, već se razvijaju godinama kroz niz signala u tijelu, poput krvnog tlaka, upalnih procesa, regulacije šećera u krvi i kvalitete sna. Na te procese uvelike utječu večernje navike. Ono što radimo navečer ovisi o tome hoće li tijelo ući u fazu oporavka ili će ostati u stanju stresa.
Zato, kako Bhojraj objašnjava za MakeIt, postoji nekoliko stvari koje nikad ne radi nakon 19 sati.
Kasni obroci
Metabolizam slijedi unutarnji biološki sat. Navečer tijelo postaje manje učinkovito u preradi šećera i masti jer se smanjuje osjetljivost na inzulin. Kasno jedenje dovodi do više razine šećera u krvi nakon obroka, slabijeg metabolizma masti i pojačanih upalnih procesa.
Istraživanja pokazuju da raniji obroci doprinose boljoj kontroli krvnog tlaka i šećera, kao i smanjenju kardiovaskularnog rizika. Osim toga, probava noću ometa procese regeneracije koji su ključni za zdravlje krvnih žila, piše Nova.rs.
Jako svjetlo i LED rasvjeta
Izloženost jakom svjetlu, posebno plavom svjetlu, smanjuje lučenje melatonina. Ovaj hormon utječe ne samo na san, već i na regulaciju krvnog tlaka i zaštitu kardiovaskularnog sustava.
Studije su pokazale da svjetlo noću može povećati rizik od koronarne bolesti srca i poremetiti prirodni pad krvnog tlaka tijekom spavanja. Stoga se preporučuje toplija rasvjeta i lampe u razini očiju koje imitiraju zalazak sunca. Bhojraj čak koristi crveno svjetlo u kupaonici prije spavanja.
Stresni sadržaj na televiziji
Mozak ne razlikuje stvarnu i "televizijsku" dramu. Političke emisije, reality showovi ili napeti sportski mečevi aktiviraju živčani sustav i podižu otkucaje srca i krvni tlak.
Dugoročna istraživanja pokazuju da stres, bilo kratkotrajan ili kroničan, oštećuje krvne žile i može izazvati ozbiljne srčane probleme kod osoba s povećanim rizikom. Zato izbjegava takav sadržaj navečer.
Intenzivan trening kasno navečer
Tjelesna aktivnost izuzetno je važna za zdravlje srca, ali vrijeme vježbanja je od velike važnosti. Intenzivni treninzi kasno navečer održavaju visoku razinu kortizola i otežavaju tijelu da uđe u stanje mirovanja.
Može povećati vrijeme potrebno za uspavljivanje, povećati broj otkucaja srca noću i smanjiti varijabilnost otkucaja srca, što je važan pokazatelj zdravlja srca. Tijelo, kako ističe, trebalo bi se smiriti prije spavanja, a ne uzimati posljednji nalet napora.
Alkohol navečer
Iako mnogi misle da alkohol opušta, u stvarnosti ima suprotan učinak. Čak i umjeren unos remeti strukturu sna, smanjuje REM fazu i remeti proizvodnju melatonina.
Također povećava broj otkucaja srca u mirovanju i sprječava prirodni pad krvnog tlaka tijekom noći, što je povezano s većim rizikom od srčanih bolesti. Loš san dodatno pogoršava upalne procese i metabolizam.
Emocionalno teški razgovori
Snažne emocije, posebno ljutnja i stres, imaju izravan utjecaj na srce. Povećavaju razinu kortizola, smanjuju varijabilnost otkucaja srca i mogu uzrokovati aritmije ili čak ozbiljne srčane događaje kod osjetljivih osoba.
Večernji razgovori dodatno opterećuju tijelo u vrijeme kada bi se trebalo opuštati i pripremati za spavanje. Važne teme mogu pričekati prikladniji trenutak.
Prekomjerno korištenje ekrana
Mobiteli, tableti i televizori emitiraju plavo svjetlo koje odgađa lučenje melatonina i pomiče ritam spavanja. Posljedica je kasnije uspavljivanje i lošija kvaliteta sna.
Dugoročni poremećaji spavanja povezani su s povišenim krvnim tlakom, inzulinskom rezistencijom, upalom i većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.
Na kraju, dr. Sanjay Bhojraj naglašava da je uvijek važno konzultirati se s liječnikom prije većih promjena u načinu života. Njegovo pravilo za večernje sate je jednostavno - smanjiti stres i poremećaje biološkog ritma kako bi srce imalo priliku oporaviti se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare