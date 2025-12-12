Oglas

Fortnite

Kim Kardashian pojavit će se kao lik u hit video igri

Hina
12. pro. 2025. 08:40
Kim Kardashian
LEO VIGNAL / AFP

Zvijezda reality TV-a Kim Kardashian pojavit će se kao lik u hit video igri Fortnite.

Influencerica i poslovna žena Kim Kardashian (45) podijelila je seriju promotivnih snimaka na X-u, otkrivajući svoj Fortnite izgled te promjene odjeće i kose - poznate kao skinovi - koje će igračima biti dostupne od 13. prosinca.

Suradnju je najavio i Fortnite u traileru na Instagramu, koji je prikazivao suosnivačicu Skimsa kako preuzima niz različitih uloga, uz glas naratora: "Kim Kardashian je mama, poduzetnica, modna ikona, TV zvijezda, a sada preuzima Fortnite."

Ovo je Kardashianina prva suradnja s video igrom, dok slijedi stope drugih zvijezda koje su se već ranije pojavile u Fortniteu, uključujući pjevačice Sabrinu Carpenter i Arianu Grande te repera Eminema.

Kardashian se prethodno pojavila u vlastitoj video igri, Kim Kardashian: Hollywood, no ona je ugašena 2024. godine, desetljeće nakon što je pokrenuta.

Teme
Fortnite Kim Kardashian

