Kuhinjsku spužvu vjerojatno koristite predugo - evo koliko je često trebate mijenjati

Kuhinjska spužva jedan je od najvažnijih pomagača u kućanstvu. Stalno nam je pri ruci, svakodnevno dodiruje posuđe, pribor za jelo i radne površine, a većina nas je koristi sve dok se vidljivo ne počne raspadati. Upravo tu leži problem. S higijenskog stajališta, spužva je jedan od najvećih izvora mikroba u kućanstvu.

Koliko često treba mijenjati spužvu?

Preporučuje se zamjena kuhinjske spužve jednom tjedno. Ako živite u kućanstvu s više osoba ili često pripremate sirovo meso i ribu, spužvu biste trebali zamijeniti i ranije. Najkasnije nakon 5 do 7 dana vrijeme je za novu, piše Fenix Magazin.

Bez obzira na to koliko je stara, spužvu odmah bacite ako:

ima neugodan miris,

postane sluzava na dodir,

je vidljivo oštećena.

Pranje u perilici posuđa ili rublja može smanjiti broj klica, ali ne može u potpunosti zamijeniti redovitu zamjenu.

Trik za duži vijek trajanja

Ako ne želite svatko malo kupovati nove spužve, postoji jednostavan trik: prokuhajte spužvu dvije minute u mješavini vode (3 dijela) i octa (1 dio). Ocat će spužvu učiniti manje otpornom na bakterije u budućnosti. Također, učinkovito je pranje u perilici rublja na 60 stupnjeva.

Ipak, ni prokuhavanje nije dugoročno rješenje jer se broj bakterija suzbija samo privremeno. U kućanstvima gdje spužva često dolazi u dodir sa sirovom ribom ili mesom, preporučuje se zamjena najkasnije svaka dva tjedna, čak i uz čišćenje.

Zašto spužve tako brzo postaju “bombe” bakterija?

Kuhinjske spužve nude idealne uvjete za razvoj mikroorganizama: stalno su vlažne, imaju poroznu strukturu i upijaju ostatke hrane. Ta kombinacija omogućuje bakterijama da se nevjerojatno brzo razmnožavaju.

Osim toga, spužvom brišemo daske za rezanje, tanjure i radne ploče, čime lako prenosimo bakterije s jedne površine na drugu. Čak i spužva koja izvana izgleda čista, može biti prepuna klica.