Oglas

savjet za bolje zdravlje

Liječnik: Godinama pogrešno jedemo krumpir i jabuke

author
Nova.rs
|
29. sij. 2026. 08:14
>
31. sij. 2026. 16:33
top view of cut and whole apples in basket and on plaid cloth on wooden background with copy space
Freepik/Ilustracija

Epidemiolog, liječnik i znanstveni pisac Tim Spector podijelio je jednostavan savjet za bolje zdravlje koji ne zahtijeva nikakav dodatni trud ni trošak. Gostujući u televizijskoj emisiji What Not to Eat, istaknuo je da bismo se pri pripremi voća i povrća trebali zapitati jedno osnovno pitanje – treba li ih uopće guliti.

Oglas

Prema njegovu mišljenju, odgovor je u većini slučajeva jasan: ne treba. Kao glavni razlog Spector navodi polifenole, zaštitne kemijske tvari koje biljke same proizvode, a koje se u najvećoj koncentraciji nalaze upravo u kori. Te tvari, kako objašnjava, potiču rast korisnih bakterija u crijevima, jačaju imunosni sustav i imaju niz povoljnih učinaka na cjelokupno zdravlje organizma.

Drugi važan argument u korist neguljenja jest sadržaj vlakana. Kako navodi zdravstvena organizacija Bupa, vlakna imaju ključnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi, očuvanju zdravlja probavnog sustava, snižavanju kolesterola i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Spector kao primjer navodi namirnice poput jabuka, kivija i krumpira, naglašavajući da se u njihovoj kori nalazi višestruko više vlakana i korisnih spojeva nego u samom plodu, prenosi Nova.rs.

U situacijama kada je guljenje neophodno, Spector savjetuje da se kore ne bacaju. Umjesto toga, mogu se iskoristiti tako da se zapeku u pećnici s malo maslinova ulja i soli, čime se dobiva jednostavan i ukusan međuobrok. Njegove tvrdnje potvrđuju i znanstvena istraživanja koja pokazuju da se u kori mnogih vrsta voća i povrća nalaze vrijedni bioaktivni spojevi i prehrambena vlakna, važni za ukupnu nutritivnu vrijednost hrane.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
jabuke krumpir povrće prehrana voće zdravlje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ