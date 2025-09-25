Na ovoj plaži kazna i do 11.400 eura – evo zašto

Turisti koji posjećuju popularnu tursku regiju Gazipaşa mogli bi se suočiti s visokim novčanim kaznama ako pokušaju brati ili iskopavati rijetke bijele pješčane ljiljane na lokalnim plažama.
Turske vlasti upozoravaju posjetitelje da su ove biljke strogo zaštićene, a kazne za njihovo uništavanje dosežu i do 557.212 turskih lira (oko 11.400 eura), prenosi Fenix.
Ove ugrožene obalne biljke ograđene su trakama upozorenja, a izvoz njihovih lukovica strogo je zabranjen.
Lokalna jedinica za potragu i spašavanje (AKUB) pri Nacionalnoj upravi za obrazovanje u Gazipaşi već je poduzela mjere za očuvanje vrste, uključujući postavljanje edukativnih obavijesti za podizanje svijesti među turistima.
“Pješčani ljiljani dio su prirodne i kulturne baštine naših obala. Nesvjesni zahvati u prirodu mogli bi dovesti do izumiranja ove elegantne biljke,” izjavila je glasnogovornica AKUB-a, Şeyda Demiryürek.
Dr. İlker Çinbilgel s Fakulteta za turizam u Manavgatu naglašava da biljka ima značajan potencijal u farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, pa je njezina zaštita od iznimne važnosti za buduće generacije.
Kako navode stručnjaci, cilj je očuvanje ove rijetke vrste, koja u Turskoj raste isključivo u regiji Gazipaşa – i to, ako bude potrebno, uz stroge sankcije.
