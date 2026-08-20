Jandroković: "Milanović pošalje zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda ne dođe na sjednicu..."

"Čut ćete sada predstavnike Vlade. Bit će tu nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je učinjeno. Oporba ostavlja dojam da ništa nije učinjeno, ali to nije istina. Nije da se o tome nije razgovaralo. Situacija je vrlo kompleksna i treba najoštrije kazniti one koji su radili kriminalne radnje. Radi se, očito, o kriminalnim skupinama. Treba utvrditi propuste, ako ih je bilo od strane države i provesti što bržu sanaciju. To je najbitnije, pomoći ljudima u Gospiću i Lici."