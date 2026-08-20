predsjednik sabora
Jandroković: "Milanović pošalje zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda ne dođe na sjednicu..."
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković stigao je na izvanrednu sjednicu koju je zbog situacije u Gospiću.
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Uoči sjednice, koja počinje u 9:30 sati, obratio se medijima.
"Rasprava može biti korisna, ako se zadržimo u konstruktivnom tonu. Ako se sve pretvori u međusobno optuživanje i klevetanje, onda nema smisla. Očekujem da će zastupnici savjesno pristupiti sjednici. Pokušat ću voditi raspravu i sjednicu u konstruktivnom smjeru, traženja rješenja i pomoći ljudima kojima je ta pomoć nužna. Sve one koji će ići u suprotnom smjeru, političkom konfliktu i klevetama, pozvat ću ih da to ne čine", kazao je Jandroković pa nastavio:
"Na vladajućoj većini ćemo se dogovoriti oko stavova i pozicija, a o tome trenutno ne mogu govoriti."
O problemima u Gospiću zna se oko godinu i pol dana, ističu aktivisti i oporba.
"Najvažnije je pomoći ljudima u Lici"
"Čut ćete sada predstavnike Vlade. Bit će tu nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je učinjeno. Oporba ostavlja dojam da ništa nije učinjeno, ali to nije istina. Nije da se o tome nije razgovaralo. Situacija je vrlo kompleksna i treba najoštrije kazniti one koji su radili kriminalne radnje. Radi se, očito, o kriminalnim skupinama. Treba utvrditi propuste, ako ih je bilo od strane države i provesti što bržu sanaciju. To je najbitnije, pomoći ljudima u Gospiću i Lici."
Naglasio je da će dio sabornice biti osiguran za građanske inicijative, a ujedno žali što predsjednik RH nije došao.
"On uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe, to mi je žao."
Tvrdi da je na savjesti svakog zastupnika nedolazak na današnju sjednicu.
"Nema sankcija za njih, jedina sankcija su izbori."
Oporbu je optužio za politizaciju.
"Nije korektno to što iznose. Očito je da žele politički profitirati. Problem postoji i zadaća je Vladinih tijela osigurati sanaciju terena i ukloniti sve ugroze koje prijete okolišu", zaključio je Gordan Jandroković.
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