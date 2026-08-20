Odbor za Ustav odbio Milanovićev zaključak da se hitno imenuje glavni državni inspektor

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić (HDZ) smijenjen je u studenom prošle godine, neposredno prije Uskokove akcije i njegova uhićenja zbog sumnji na primanje mita u slučaju kamneolom. Istražuje ga se i zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću jer ga je glavni osumnjičenik u slučaju Gospić Josip Šincek optužio da je od njega tražio 500 tisuća eura mita.