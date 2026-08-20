IZVANREDNA SJEDNICA SABORA
Odbor za Ustav odbio Milanovićev zaključak da se hitno imenuje glavni državni inspektor
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav odbacio je, sa sedam glasova protiv i dva za, prijedlog zaključka predsjednika Zorana Milanovića da vlada hitno imenuje glavnog državnog inspektora. Jedan je to od zaključaka koji je Milanović predložio za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, koju je sazvao zbog opasnog otpada u Gospiću
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Riječ je o jednom od četiri zaključka koja je predložio predsjednik Republike, a u njemu se "Vlada obvezuje odmah, a najduže u roku od petnaest (15) dana, imenovati glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata". No, Odbor za Ustav ga je odbacio.
Sandra Benčić (Možemo!) izjavila je kako je isključivo odgovornost Andreja Plenkovića što nemamo glavnog inspektora, a Arsen Bauk (SDP) da je bolje da nemamo nikoga na toj funkciji nego da se opet imenuje netko poput Andrije Mikulića.
Od Mikulićeva uhićenja i smjene nemamo novog glavnog državnog inspektora
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić (HDZ) smijenjen je u studenom prošle godine, neposredno prije Uskokove akcije i njegova uhićenja zbog sumnji na primanje mita u slučaju kamneolom. Istražuje ga se i zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću jer ga je glavni osumnjičenik u slučaju Gospić Josip Šincek optužio da je od njega tražio 500 tisuća eura mita.
Premijer Andrej Plenković je po izbijanju skandala s opasnim otpadom u Gospiću kazao kako će imenovati novog glavnog državnog inspektora "kad procijeni da treba".
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