Znanstvenici otkrili neugodnu istinu o klima-uređajima: U pozadini se događa ovo

Autori istraživanja, Matthaios Santamouris sa Sveučilišta New South Wales i Konstantina Vasilakopoulou sa Sveučilišta RMIT u Melbourneu, proučili su tehnologije i građevinske materijale koji bi mogli znatno smanjiti potrebu za klima-uređajima. Među najperspektivnijim rješenjima navode sustave radijacijskog hlađenja, isparavajuće rashladne sustave, zelene krovove, materijale koji odbijaju Sunčevo zračenje te pametne sustave ventilacije. Neke od tih tehnologija imaju dodatnu prednost jer zimi pomažu zadržati toplinu u zgradama i tako smanjuju potrebu za grijanjem.