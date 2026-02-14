Obilježava se Dan zaljubljenih: Kako je sve počelo i tko je sveti Valentin?

Sveti Valentin, koji pripada skupini svetaca koji naviještaju proljeće i novi život, zbog čega ga se slavi kao zaštitnika mladih i zaljubljenih, je bio rimski biskupa i mučenika iz III. stoljeća (u vrijeme rimskog cara Klaudija, godine 269. ili 270.). O njemu nema mnogo povijesnih podataka, a ipak je omiljeni svetac kod mnogih naroda. Bio je liječnik, svećenik i biskup u Rimu, glasovit po svojoj mudrosti i uzornom životu. Uživao je velik ugled i kod pogana i kod kršćana. Pripisuju mu se mnoga čudesna ozdravljenja. Posebno se isticao pohađanjem mučenika u zatvoru i vjenčavanjem kršćanskih parova, prenosi Fenix Magazin.