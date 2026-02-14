Obilježava se Dan zaljubljenih: Kako je sve počelo i tko je sveti Valentin?

Danas, 14. veljače je blagdan svetog Valentina, nebeskog zaštitnika zaljubljenih. Sretno svim zaljubljenima i sretan imendan svim Valentinima, Valentinama, Zdravkama, … te svima ostalima koji nose izvedena imena od imena tog sveca!
Imena Valent i Valentina izvedena su od latinske riječi “valentinus” i ima značenje – koja je zdrava, jaka. Ime je poznato ponajviše po svetom Valentinu iz 3. stoljeća. Zbog njega ime vezujemo s danom zaljubljenih, ljubavi i romantikom.
Sveti Valentin, koji pripada skupini svetaca koji naviještaju proljeće i novi život, zbog čega ga se slavi kao zaštitnika mladih i zaljubljenih, je bio rimski biskupa i mučenika iz III. stoljeća (u vrijeme rimskog cara Klaudija, godine 269. ili 270.). O njemu nema mnogo povijesnih podataka, a ipak je omiljeni svetac kod mnogih naroda. Bio je liječnik, svećenik i biskup u Rimu, glasovit po svojoj mudrosti i uzornom životu. Uživao je velik ugled i kod pogana i kod kršćana. Pripisuju mu se mnoga čudesna ozdravljenja. Posebno se isticao pohađanjem mučenika u zatvoru i vjenčavanjem kršćanskih parova, prenosi Fenix Magazin.
I sam Sveti Valentin je bio u zatvoru kada je prilikom susreta s rimskim carem Klaudijem II. kazao kako su rimskim bogovima demoni. U zatvoru je Valentin obratio tamničara jer je vratio vid njegovoj kćeri, u koju se po nekim legendama i zaljubio. Prefekt je Valentina dao išibati i kamenovati, a zatim naredio da mu odrube glavu.
Dogodilo se to 269. na Flaminijskoj cesti, sjeverno od Rima. Na njegovom grobu papa Julije I. sagradio je u IV. stoljeću baziliku. Od V. stoljeća slavi se njegov blagdan. U nekim zemljama i hrvatskim krajevima raširena je legenda po kojoj se na Valentinovo žene ptice, pa djeci na skrivenim mjestima u grmlju i na drveću ostavljaju ostatke svadbene hrane i pića.
Svetog Valentina zazivaju kod bolesti očiju, padavice, nesvjestice i kuge, a zaštitnik je vjerenika, zaručnika, sretnih brakova, mladeži, pčelara, putnika, proizvođača i prodavača čestitki, ptica i ruža, te mnogih naselja, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Batina kod Draža u Baranji, Podgorač, Vidovci kod Požege, Gornja Garešnica kod Bereka, Zabok, Cvitović kod Slunja, Josipdol, Kanfanar).
U povodu obilježavanja Dana zaljubljenih – Valentinova, Državni zavod za statistiku (DZS) prošle godine je objavio kako, prema popisu iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi 11 646 žena s imenom Valentina, 1348 muškaraca s imenom Valentin i 1928 s imenom Valentino.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
