VIDEO / "Obišao sam 197 zemalja, ova mi je bila uvjerljivo najgora u kojoj sam se tresao od straha"

Drew Binsky (34) kaže da je proputovao svih 197 zemalja svijeta, a u ovih pet najviše je strahovao.
Oglas
Drew Binsky (34) posljednjih je deset godina proveo trudeći se posjetiti svaku zemlju na svijetu i dijeleći svoj putopisni sadržaj na YouTubeu sa svojih 5,7 milijuna pretplatnika. Do sada je prikupio više od milijardu pregleda.
U jednom videu pod nazivom "Pet mjesta gdje sam se osjećao najnesigurnije kao putnik", američki bloger otkrio je da je Mogadiš, glavni grad Somalije, najgore mjesto koje je posjetio.
Opisujući Mogadiš kao "jadan“, Drew je rekao da grad "nema pravila, nema zakona“. Dodaje da ondje djeluje "ogranka Al Kaide“, Al-Šabab, što ga čini „vrlo, vrlo strašnim“ mjestom za putovanje.
"Svaki put kad napustite hotel, morate imati konvoj ispred i iza sebe s četiri vojnika u pancirkama s ogromnim AK-47 u rukama koji moraju izviđati područje prije nego što krenete“, objasnio je.
Ostala četiri grada na listi su: Conakry (Gvineja), Kandahar (Afganistan), Port-au-Prince (Haiti) i Tripoli (Libija), prenosi Daily Mail.
Opisujući Conakry kao svoje "najmanje omiljeno mjesto u zapadnoj Africi“, Drew je ispričao kako je hodao glavnim gradom manje od deset minuta prije nego što su ga zaustavila dva policajca. Također se ondje zatekao tijekom puča; kaže da je to bio "potpuni kaos“ i da je "vrlo neprijateljski nastrojeno“.
I za Kandahar, grad osnivanja talibana u Afganistanu, kaže da je „vrlo nesigurno mjesto“ i priča kako je vidio "velike komplekse s bodljikavom žicom“.
"Jednostavno možete osjetiti napetost u zraku“, objasnio je. Iako je primijetio "cool i tradicionalne tržnice“, kaže da se cijelo vrijeme osvrćete iza sebe.
Glavni grad Haitija, Port-au-Prince, opisuje kao "totalni kaos“. Objasnio je kako je ušao u "područje koje kontroliraju bande“ blizu aerodroma s vodičem i kako mu je rečeno da skloni kameru.
"Razbojnici koji su kontrolirali to područje – morao sam ih podmititi. Gangsteri s velikim puškama u džepovima vode me okolo.“
Konačna destinacija na Binskijevoj listi je Tripoli u Libiji, koji je posjetio 2018. godine.
"Čuo sam da je sigurnije posljednjih nekoliko godina, ali 2018. godine sam zaspao uz zvuk bombi u svojoj hotelskoj sobi."
Drew se prisjetio kako mu se krevet "doslovno tresao“, ali je hotelsko osoblje to odbacilo kao da se događa "kilometrima daleko“. Dodao je da je "vrlo teško“ hodati vani bez policije, koja nije navikla na turiste.
"Čuo sam da je danas lakše otići u Libiju i da je otvorenija bez građanskog rata, pa se nadam da ću je ponovno posjetiti“, dodao je.
Sve spomenute destinacije na listi su zemlje u koje FCDO trenutačno savjetuje da se ne putuje, prenosi Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas