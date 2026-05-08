Predstavljen najveći svjetski teretni brod: Može ploviti desetljeće bez nadopune goriva

Kina je predstavila koncept onoga što bi mogao postati najnapredniji svjetski teretni brod na nuklearni pogon — brod kapaciteta 14.000 kontejnera koji ne koristi uranij, nego torij, radioaktivni metal koji se dugo smatra čišćom i sigurnijom nuklearnom alternativom. Reaktor u njegovoj jezgri sustav je rastaljene soli koji radi na toplinskoj snazi od 200 megavata, jednakoj onoj koju koriste nuklearne podmornice klase Seawolf američke ratne mornarice.