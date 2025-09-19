Oglas

PRAVILNO JE ODRŽAVAJTE

Ove svakodnevne greške mogu uništiti vašu perilicu rublja

author
N1 Hrvatska
|
19. ruj. 2025. 22:22
perilica rublja, ručnik, pranje odjeće,
Pixabay/Ilustracija

Perilice rublja su skupi kućanski aparati i pravilno održavanje itekako može produžiti njihov vijek trajanja. No, uobičajene, svakodnevne pogreške mogle bi je uništiti.

Oglas

Stručnjak za kućanske aparate i osnivač kompanije Cookology Andrew Wright upozorio je ljude na jednostavne pogreške koje bi mogli činiti tijekom pranja odjeće.

Držanje vrata i ladice zatvorenima

Nakon što pranje završi, mnogi ljudi odmah zatvaraju vrata i ladicu za deterdžent, stvarajući idealno vlažno okruženje za plijesan i neugodne mirise. Vrata i ladicu uvijek ostavite lagano otvorene kako biste omogućili cirkulaciju zraka i spriječili pojavu plijesni.

Uvijek perete na niskim temperaturama

Primamljivo je prati sve na 30 °C kako bi se uštedjela energija, ali s vremenom to omogućuje nakupljanje bakterija i ostataka deterdženta, posebno u bubnju i cijevima.

Barem jednom mjesečno pokrenite pranje prazne perilice na 60 do 90 °C s deterdžentom ili specijaliziranim sredstvom za čišćenje kako biste održali svježinu i higijenu.

Prepunjavanje bubnja

Jedna od najčešćih pogrešaka je stavljanje previše odjeće koja ograničava protok vode i deterdženta, što znači da vaše rublje neće izaći čisto, a perilica mora puno više raditi prilikom centrifuge, što uzrokuje trošenje motora i drugih dijelova.

Prekomjerna upotreba deterdženta

Višak deterdženta nakuplja se unutar perilice i na vašoj odjeći, uzrokujući ostatke, iritaciju kože pa čak i rast plijesni u ladici i bubnju. Slijedite upute proizvođača deterdženta za doziranje, piše klix.ba.

Zanemarivanje filtera

Većina ljudi zaboravlja da perilica ima filter, ali on je neophodan.

Provjerite i očistite filter (obično na donjoj prednjoj strani perilice) svakih četiri do šest tjedana.

Teme
Perilica rublja odjeća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ