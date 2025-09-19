PRAVILNO JE ODRŽAVAJTE
Ove svakodnevne greške mogu uništiti vašu perilicu rublja
Perilice rublja su skupi kućanski aparati i pravilno održavanje itekako može produžiti njihov vijek trajanja. No, uobičajene, svakodnevne pogreške mogle bi je uništiti.
Stručnjak za kućanske aparate i osnivač kompanije Cookology Andrew Wright upozorio je ljude na jednostavne pogreške koje bi mogli činiti tijekom pranja odjeće.
Držanje vrata i ladice zatvorenima
Nakon što pranje završi, mnogi ljudi odmah zatvaraju vrata i ladicu za deterdžent, stvarajući idealno vlažno okruženje za plijesan i neugodne mirise. Vrata i ladicu uvijek ostavite lagano otvorene kako biste omogućili cirkulaciju zraka i spriječili pojavu plijesni.
Uvijek perete na niskim temperaturama
Primamljivo je prati sve na 30 °C kako bi se uštedjela energija, ali s vremenom to omogućuje nakupljanje bakterija i ostataka deterdženta, posebno u bubnju i cijevima.
Barem jednom mjesečno pokrenite pranje prazne perilice na 60 do 90 °C s deterdžentom ili specijaliziranim sredstvom za čišćenje kako biste održali svježinu i higijenu.
Prepunjavanje bubnja
Jedna od najčešćih pogrešaka je stavljanje previše odjeće koja ograničava protok vode i deterdženta, što znači da vaše rublje neće izaći čisto, a perilica mora puno više raditi prilikom centrifuge, što uzrokuje trošenje motora i drugih dijelova.
Prekomjerna upotreba deterdženta
Višak deterdženta nakuplja se unutar perilice i na vašoj odjeći, uzrokujući ostatke, iritaciju kože pa čak i rast plijesni u ladici i bubnju. Slijedite upute proizvođača deterdženta za doziranje, piše klix.ba.
Zanemarivanje filtera
Većina ljudi zaboravlja da perilica ima filter, ali on je neophodan.
Provjerite i očistite filter (obično na donjoj prednjoj strani perilice) svakih četiri do šest tjedana.
